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محمود مسلم

حظك اليوم برج الميزان الخميس 9-12-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:03 ص | الخميس 09 ديسمبر 2021
حظك اليوم برج الميزان

حظك اليوم برج الميزان

لا يخاف مواليد برج الميزان من الشعور بالوحدة، ولكنهم يسعون دائما لتكوين صادقات والحرص على جود الأصدقاء بجانبهم طوال الوقت.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

تناغم القمر مع عطارد يدفعك للانفتاح، ويمنحك إصرارا ورغبة في توسيع دائرة معارفك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

القمر في منزل الحب يعمل اليوم لصالحك ويغمرك بالرومانسية ودفء المشاعر.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة روبي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.

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