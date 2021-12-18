المشدد 10 سنوات لعامل للاتجار في المخدرات بباب الشعرية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، لإدانته بحيازة كمية من مخدر الهيروين، بقصد الاتجار فيه، وكمية من مخدر الاندازول، بقصد الاتجار فيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محمد عبدالرحمن، وعضوية المستشارين محمد منصور عارف، أسامة أحمد السمان، وأمانة سر محمد عطية، وعصام ترك.

مخدر الهيروين والاندازول

التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية 2916 لسنة 2021 جنايات باب الشعرية، المقيدة برقم 433 لسنة 2021 كلي وسط القاهرة، أوضحت أن المتهم «عيد. ت» 55 عامًا، عامل، بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، أحرز بقصد الاتجار جوهر «الهيروين» المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز بقصد الاتجار جوهر «الاندازول» المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، حيث تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية، من القبض عليه متلبسًا بحيازتها، في أغسطس الماضي، وحررت محضرًا بالواقعة، وأحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

391,35 جرام من مخدر الاندازول و14,40 من مخدر الهيروين

وجاء في تحريات المباحث الجنائية، أنه نفاذا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم انتقل إلى حيث أيقن تواجده وضبطه، وعثر بحوزته على 94 حافظة بلاستيكية تحوي جوهر «الاندازول» المخدر، والمخدر 39 لفافة تحوي جوهر «الهيروين» المخدر وهاتف محمول ومبلغ نقدي مقداره 170 جنيها، وعزى قصده من إحراز المواد المخدرة الاتجار والمبلغ من حصيلته والهاتف للاتصال بعملائه.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي، أن 94 حافظة المضبوطة تحوي كل منها نبات عشى لجوهر الاندازول المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات ووزنه 391,35 جم، و39 لفافة المضبوطة تحوي كل منها على مسحوق لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات ووزنه 14,40 جم.