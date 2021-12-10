تشميع عقار في باب الشعرية واستمرار إزالة عشوائيات «أبو قرن»

شهدت محافظة القاهرة خلال الساعات الماضية حملات ميدانية وإجراءات قانونية متنوعة، حيث قام حى باب الشعرية بالقاهرة بغلق عمارة بزقاق الحوش لمخالفة شروط الترخيص والتحويل من عمارة سكنية إلى عمارة بها ورش ومصانع، كما شهدت محافظة القاهرة متابعة اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، لأعمال الإخلاءات والإزالات بمنطقة شمال الحرفيين بحي منشأة ناصر، وأعمال الإنشاءات الجديدة بالمنطقة ضمن مشروع تطوير القاهرة التاريخية.

القاهرة التاريخية

وأشار اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، فى تصريحات صحفية، إلى استمرار متابعة أعمال تطوير واجهات مباني وسط القاهرة ضمن المشروع القومي لتطوير القاهرة الخديوية، والاعتماد فى عملية التطوير على الاستعانة بالصور القديمة ومشاهد السينما الأبيض والأسود في عملية التطوير، لإعادة المنطقة لما كانت عليه قبل 150سنة، لافتا إلى أن المشروع يضم ترميم و تطوير واجهة 500 مبنى وإزالة بروز المحال التجارية و توحيد واجهاتها و إزالة الأكشاك العشوائية وتطوير الميادين الخديوية على غرار ميدان التحرير و نقل الباعة الجائلين إلى أسواق جديدة حضارية، وإنشاء مسارات مخصصة للعجل ونقاط لتأجير الدراجات وغلق بعض الشوارع لتحويلها إلى شوارع مشاه فقط.

إخلاء 45 فدان بمنطقة «أبو قرن»

كما تشهد المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة الأعمال الأخيرة لإزالة عزبة أبو قرن بمصر القديمة حيث تبلغ مساحتها 45 فدان وملاصقة لجامع عمروبن العاص، ويتم نقل السكان إلى وحدات مجهزة بمشروع «معا» بالسلام تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها، ما يسهم في خلق جيل قوي نفسيا وبدنيا ويعمق لديه قيم الانتماء.

استمرار إزالة العشوائيات

وقالت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن أعمال الإزالة ونقل السكان من أبو قرن مستمرة ومن المتوقع الانتهاء منها خلال الشهرالجارى، وأضافت لـ«الوطن» أنه تم نقل أغلب الأسر وإزالة معظم العقارات، حيث كانت المنطقة تضم أكثر من 1400عقار و4700 أسرة، كما أن منطقة عزبة أبو قرن تعد من أكبر وأصعب المناطق العشوائية غير المخططة وغير الآمنة، وتتم عملية نقل السكان بانتظام حيث يتم توفير سيارات من المحافظة لنقل متعلقاتهم واصطحابهم إلى الوحدات الجديدة المجهزة وبعد انتهاء الإزالة سيتم التطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية وإقامة حديقة تلال الفسطاط المقرر إقامتها على مساحة 500 فدان.