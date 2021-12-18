مسجد مصر الكبير.. تحفة معمارية تتسع لـ107 آلاف مصلٍ

تشهد مصر طفرة عمرانية حقيقية ونهضة كبيرة، حيث يتم إنشاء مدن ومجتمعات، كما يجرى تطوير المناطق العشوائية والطرق، وذلك ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ومن بين تلك المشروعات الضخمة التي تنفذ حاليا مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة وبالتحديد في الحي الحكومة.

المسجد الأكبر في مصر

يقام المسجد الأكبر في مصر وأحد أكبر المساجد في العالم على أعلى تبة في العاصمة الإدارية حيث يمكن رؤيته من أي مكان فيها، ويحده طريق رقم 11 والمحور الرئيسي وساحة الشعب من الشمال وطريق محمد بن زايد من الجنوب، وتبلغ مساحة المسجد 19100 متر مربع، ويضم المسجد 3 مداخل رئيسية أعلاها قباب، بالإضافة إلى مدخل خدمي رابع.

يحتوي المسجد على أعلى مئذنتين في مصر

ويضم المسجد أعلى مئذنتين في مصر بارتفاع 140 مترا، بجانب احتوائه على مجموعة كبيرة من القاعات الضخمة المخصصة للاحتفالات والمناسبات وتحفيظ قرآن للرجال والسيدات والأطفال ومكتبة إسلامية كبيرة تضم الكثيرمن الكتب الإسلامية، بالإضافة إلى 3 مولات لخدمة الزائرين.

ونظراً إلى السعة الاستيعابية الكبيرة للمسجد فإنه يحتوي على ساحة انتظار للسيارات وجراج متعدد الأدوار بسعة إجمالية 3 آلاف سيارة.

قطر القبة الرئيسية للمسجد 30 مترا

تبلغ مساحة صحن الصلاة الرئيسي للمسجد 9600 متر مربع، تعلوه قبة إسلامية رئيسية بقطر داخلي 29.5 متر، و6 قاعات تبلغ مساحة القاعة الواحدة 350 مترا مربعا، وتعلو كل منها قبة إسلامية كما أن للمسجد فراغات خدمية مختلفة.

الانتهاء من الأعمال الإنشائية وجارٍ وضع اللمسات النهائية

ويشهد المشروع في الوقت الحالي أعمالا جبارة، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية به ويجرى حاليا وضع اللمسات النهائية لتشطيبات المآذن وقاعات ومولات المركز بجانب أعمال التشطيب داخل المسجد، وينفذ المشروع من قبل شركة المقاولون العرب وتحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.