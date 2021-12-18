التعليم تعلن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021 - 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021 - 2022، والمقام في الفترة بين الأحد 23 يناير 2022، إلى الخميس 3 فبراير 2022، إذ تتم الاختبارات مع ملاحظة أنّه تُجرى الامتحانات للمواد خارج المجموع يومي 16 و18 يناير 2022، وتُعقد الامتحانات إلكترونيًا بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

وأهابت وزارة التربية والتعليم بجميع الطلاب مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021 - 2022

وجاء جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم على هذا النحو:

الأحد 23 يناير 2022

- اللغة العربية: من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا، شعبة عام، زمن الإجابة 3 ساعات.

- تطبيقات الرياضيات: من 12:30 ظهرًا إلى 3 عصرًا، شعبة علوم، زمن الإجابة ساعتان ونصف.

- الجغرافيا: من 12:30 ظهرًا إلى 2:30 عصرًا، شعبة أدبي، زمن الإجابة ساعتان.

الثلاثاء 25 يناير 2022

- اللغنة الأجنبية الأولى: من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا، شعبة عام، زمن الإجابة 3 ساعات.

الأحد 30 يناير 2022

جبر وتفاضل وحساب مثلثات: من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا، شعبة عام، زمن الإجابة 3 ساعات.

- الأحياء: من 12:30 ظهرًا إلى 2:30 عصرًا، شعبة علمي، زمن الإجابة ساعتان.

- الفلسفة والمنطق: من 12:30 ظهرًا إلى 2:30 عصرًا، شعبة أدبي، زمن الإجابة ساعتان.

الثلاثاء 1 فبراير 2022

- اللغة الأجنبية الثانية: من 9 صباحًا إلى 11 صباحًا، شعبة عام، زمن الإجابة 3 ساعات.

- الفيزياء: من 11:30 صباحًا إلى الساعة 1:30 ظهرًا، شعبة علمي، زمن الإجابة ساعتان.

- التاريخ: من 11:30 صباحًا إلى 1:30 ظهرًا، شعبة أدبي، زمن الإجابة ساعتان.

الخميس 3 فبراير 2022

- الكيمياء: من 9 صباحًا إلى 11 صباحًا، شعبة علمي، زمن الإجابة ساعتان.

- علم النفس والاجتماع: من 9 صباحًا إلى 11 صباحًا، شعبة أدبي، زمن الإجابة ساعتان.