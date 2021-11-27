كل ما تريد معرفته عن تطوير سور مجرى العيون: مساحة الشقة 150 مترا (فيديو)

واحدة من المناطق التاريخية التي كان لها نصيب من التطوير، ضمن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن القضاء على المناطق العشوائية، منطقة «سور مجرى العيون»، أو منطقة «المدابغ» سابقًا وضعت الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خطة لتطويرها وإعادتها للشكل الحضاري، مع الحفاظ على الطراز المعماري الإسلامي، الذى يتناسب مع المنطقة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، أو منطقة «المدابغ» سابقًا، وفقًا لما صدر عن مسؤولي مشروع تطوير سور مجرى العيون.

كل ما تريد معرفته عن مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون

- تشمل شقق منطقة سور مجرى العيون «2 أسانسير داخل كل عمارة، وتتكون الشقة الواحدة من 3 غرف و3 دورات مياه».

- مساحة الشقة تبلغ 150 مترًا مسطحًا، وتبلغ مساحة الغرفة الواحدة 16 مترًا تقريبًا.

- ستسلم الشقق السكنية كاملة التشطيب والمرافق، وتمّ مراعاة عمل الوصلات الخاصة بالتكييفات الداخلية، كي لا يتمّ العمل مرة أخرى داخل الشقة عند التسكين.

- يبعد المشروع عن بحيرة عين الصيرة ومتحف الحضارة، بمسافة 5 دقائق.

- يوجد بكل عمارة مصعدين.

- الدور الواحد يضم 4 شقق.

- تبلغ المساحة الإجمالية لمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، 90 فدانًا.

- يضم مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، 79 عمارة، بإجمالي 1692 وحدة سكنية.

- جرى إنشاء العمارات على الطراز الإسلامي كي يتلائم مع طبيعة المنطقة التي تعود للقاهرة الإسلامية.

- ينقسم المشروع إلى جزأين، الأول السكني الذي يضم 79 عمارة سكنية، والآخر عبارة عن مول تجاري تراثي، يتناسب مع طبيعة المنطقة، ومن المخطط أن يكون أكبر مول على مستوى الجمهورية، على مساحة 51 ألف متر مسطح، يضم مسرحين أحدهما مكشوف، والآخر مغلق، سينما، كافتيريات، مطاعم، قاعات عرض، جراجات للسيارات، وفقًا لتصريحات نائب رئيس جهاز بحيرة عين الصيرة.

- تمّ الانتهاء من الهيكل الخرساني للعمارات داخل المشروع.