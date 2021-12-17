«راشد» يتابع أعمال تطوير المحاور الرئيسية في الدقي وجنوب الجيزة

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال تطوير عددا من المحاور المرورية الرئيسية بأحياء الدقي وجنوب الجيزة.

التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد لها

وأعلنت محافظة الجيزة في بيان لها اليوم، أن جولة المحافظ شملت معاينة نسب الأعمال بشوارع التحرير ومراد والبحر الأعظم والنيل السياحي بأحياء الدقي وجنوب الجيزة للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال والتزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد لها.

سرعه إنجاز أعمال تحويلات وصيانة الخطوط والكابلات

وجه المحافظ الشركة المنفذة لأعمال التطوير بشارع التحرير بالالتزام بالمواصفات المحددة وتنفيذ الأعمال على أكمل، كما كلف أجهزة المرافق كهرباء ومياه شرب وصرف صحي، بسرعة إنجاز أعمال تحويلات وصيانة الخطوط والكابلات قبل البدء في تنفيذ طبقة الرصف السطحية للطريق.

مراجعة دورية للأعمال قبل استلامها

وخلال تفقد المحافظ لأعمال تطوير شارع النيل السياحي، وجه المحافظ، رئيس حي جنوب ومديرية الطرق، بالتشديد على الشركة المنفذة وتلافي بعض الملاحظات في أعمال الرصف بالقطاع القادم من نفق عباس، ومراجعة دورية للاعمال قبل استلامها، للتأكد من الالتزام بالمواصفات المحددة لما للطريق من أهمية مرورية كبيرة.

وكلف المحافظ بدعم ممشى كورنيش النيل بمقاعد إضافية لخدمة المترددين على الممشى والتنسيق مع أصحاب عدد من العقارات المواجهة للممشى بضرورة رفع كفاءة الأسوار والحوائط الخاصة بهم لتتماشى مع أعمال التطوير الجارية.

دعم الطريق بأعمدة إنارة وإضاءات جمالية

واطلع محافظ الجيزة على موقف أعمال التطوير بشارع مراد، والتي تشمل رصف للطريق ورفع كفاءة أرصفة المشاة والجزيرة الوسطى ودعم الطريق بأعمدة إنارة وإضاءات جمالية وأشجار وأحواض نباتات وانترلوك، مؤكدا أن المحافظة تنفذ خطة تطوير شاملة لمحاور الحركة المرورية لتسهيل الحركة على المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء علاء بدران، السكرتير العام، والمهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق، وطه عبد الصادق، رئيس حي جنوب، واللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حي الدقي، وممثلي الشركة المنفذة.