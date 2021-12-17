أخبار البحر الأحمر.. رالي الجونة واحتفالات العيد الوطني البحريني

شهدت محافظة البحر الأحمر خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار حيث استضافت الغردقة فعاليات مسابقة رالي الجونة في أكبر حدث لسباقات السيارات، وأقيمت فعاليات احتفالات اليوبيل الذهبي للعيد الوطني للبحرين بأحد المنتجعات السياحية الكبرى بالغردقة وتداولت موانئ البحر الأحمر 1130 طن بضائع عامة ومتنوعة و406 شاحنة و91 سيارة ملاكي.

فعاليات رالي الجونة في صحاري الغردقة

استضافت الغردقة فعاليات مسابقة رالي الجونة في أكبر حدث لسباقات السيارات في نهاية 202‪1 ضمن مهرجان البحر الأحمر للسياحة الرياضية وبطولات مصر للراليات الصحراوية، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وتضمن سباق اليوم مرحلتين المرحلة الأولى تضم 12 سيارة دفع رباعي والمرحلة الثانية 15 سيارة رالي بمشاركة 32 فريقا.

احتفالات اليوم الوطني البحريني بالغردقة

شهدت مدينة الغردقة احتفالات اليوبيل الذهبي للعيد الوطني للبحرين، بأحد المنتجعات السياحية تزامنا مع اليوبيل الذهبي للعيد الوطني البحريني لجلوس العاهل المفدي على العرش لاستقلال مملكة البحرين وذلك للمرة الثانية على التوالي والسادسة بمصر، وبدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني المصري ثم البحريني ورفع أعلام مصر والبحرين ثم لفقرات فنية وشعبية والفلكَور المصري والبحريني.

تداول البضائع بموانئ البحر الأحمر

شهدت مواني البحر الأحمر حسب بيان لها اليوم تداول 1130 طن بضائع عامة ومتنوعة و406 شاحنة و91 سيارة ملاكي حيث شملت حركة الصادرات 697 طن بضائع عامة و233 شاحنة و15 ملاكي وشملت حركة الواردات 433 طن بضائع عامة و 173 شاحنة و91 ملاكي ويتواجد 13 سفن على أرصفة الموانئ.