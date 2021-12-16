صور ترصد أمطار جنوب البحر الأحمر.. والأجهزة ترفع درجة الاستعداد

رفعت أجهزة محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار الغزيرة بمدن وقري جنوب البحر الأحمر، وسط تجمعات كبيرة لمياه الأمطار في الجبال وبين الأودية الصحراوية والمنخفضات وحول المنازل.

وشهدت قرى «أبو رماد» جنوب البحر الأحمر سقوط أمطار اليوم الخميس تراوحت ما بين غزيرة ومتوسطة وتجمعت المياه بين المنازل، ولا توجد حتى الآن أي خطورة على الحياه البشرية أو حركة الطرق، واتخذت أجهزة المحافظة كافة الاستعدادات اللازمة، للتعامل مع أي أحداث طارئة.

مرور البحر الأحمر يرفع حالة الطوارئ

واستعدت الأجهزة تحسبا لسقوط الأمطار الغزيرة والتي تصل إلى حد السيول على الجنوب طبقا لتحذيرات الأرصاد الجوية طبقا لخريطة التنبؤات الجوية والتي أفادت باحتمال سقوط أمطار غزيرة على جنوب محافظة البحر الأحمر خلال تلك الفترة، وأعلنت إدارة المرور حالة الطوارئ على الطرق ومضاعفة الخدمات المرورية والإشارات الضوئية على طول الطريق.

ووضعت محافظة البحر الأحمر خطة لمجابهة الأمطار المتوقعة ومتابعة حالة السدود والبحيرات والقنوات الصناعية بمدن المحافظة ورفعت درجة الاستعداد القصوى في جميع المدن.

غرفة عمليات في ديوان عام المحافظة

وشكلت محافظة البحر الأحمر غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام وغرفة عمليات بكل مدينة والتنسيق بينهم والتنبيه على رؤساء المدن والأحياء بالإبلاغ الفوري عن حالة الطقس على مدار الساعة.

ويعتبر سكان جنوب البحر الأحمر أن سقوط الأمطار هو بداية وصول الخير، ويقيم سكان الجنوب الأفراح وينحروا الذبائح فرحا بأمطار الخير التي ينتظرونها كل عام لتروي الصحاري وتحولها إلى مراعي خضراء.