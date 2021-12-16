أخبار البحر الأحمر.. غلق منشآت مخالفة وإعدم أغذية فاسدة وأمطار بالجنوب

شهدت مدن محافظة البحر الأحمر، عدد من الأحداث الهامة خلال الساعات القليلة الماضية، يأتي على رأسها عدة حملات نظافة بمدينة سفاجا ورفع للتراكمات والمخلفات الصحية، وشن حملات صحية للمرور على 76 منشأة، وغلق إداري لمنشأتين بالغردقة ورأس غارب لعدم وجود تراخيص، كما تم إعدام 330 كجم أغذية فاسدة، وسقطت أمطار على جنوب البحر الأحمر، ورفعت الأجهزة درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية في الجنوب.

حملات نظافة على مدينة سفاجا

وفي مدينة سفاجا، تابع اللواء ياسر شعبان، رئيس المدينة، حملة النظافة التي شنتها إدارة منظومة النظافة بالوحدة المحلية، واستهدفت رفع تراكمات القمامة بالشوارع ورفع المخلفات بالطريق الدائري، ورفع القمامة من نقاط التجميع، وذلك في إطار مواصلة حملات النظافة والتجميل، ونقل مخلفات القمامة أولًا بأول إلى الأماكن المخصصة لها، واستكمالاً لمنظومة النظافة الدورية التي يقوم بها الأحياء للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.

غلق منشآت تجارية وإعدام أغذية فاسدة

وشنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عدة حملات تفتيشية على مدن المحافظة، أسفرت عن غلق إداري لمنشأتين بالغردقة ورأس غارب لعدم وجود ترخيص، وتم إعدام 330 كجم أغذية متنوعة، و20 لتر مياه فوارة لتغيرها في الخواص الطبيعية، وسحب 166 عينة أغذية مختلفة لتحليلها والتأكد من سلامتها.

أمطار على جنوب محافظة البحر الأحمر

وشهدت مدن جنوب البحر الأحمر اليوم الخميس، سقوط غزيرة ومتوسطة وتجمعت المياه بين المنازل، ورفعت أجهزة المحافظة درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار الغزيرة بمدن وقرى جنوب البحر الأحمر وسط تجمعات كبيرة لمياه الأمطار في الجبال وبين الأودية الصحراوية والمنخفضات.