سر تنفيذ أحكام الإعدام فجرا.. أستاذ قانون يكشف التفاصيل

يتساءل كثيرون حول أسباب تنفيذ حكم الإعدام على المتهمين فجراً، ولماذا لا يتم تنفيذه في مختلف أوقات اليوم، وقد يعتقد البعض أن تنفيذه في توقيت الفجر هو أمر طبيعي دون أسباب لذلك، لكن وفقاً لما أوضحه الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، فإن هناك أسبابا مختلفة أدت لاختيار وقت الفجر دون باقي أوقات اليوم لتنفيذ أحكام الإعدام.

يقول «عامر» إنه بعيداً عن مختلف الآراء التي يتداولها كثيرون على منصات التواصل الاجتماعي، فإن تنفيذ حكم الإعدام فجراً يعود إلى أسباب تاريخية وهو ما توضحه بحوث علم الإجرام التي يتم تدريسها في كليات الحقوق.

أستاذ القانون العام: تنفيذ الإعدام في أي توقيت انتهى

وأضاف أستاذ القانون العام أنه كان في السابق يتم تنفيذ عقوبة الإعدام ظهراً وعصراً بشكل طبيعي، وكان وقتها يتسرب خبر الإعدام لأهل المحكوم عليه، وكانوا يتظاهرون أمام السجن ويثيرون أعمال شغب وقلق كبير، من أجل السماح لهؤلاء من إلقاء النظرة الأخيرة على المتهم الذي سيخضع لحكم الإعدام قبل التنفيذ.

وأشار «عامر» إلى أنه تم تعديل قانون الإجراءات الجنائية في عام 1942، وأصبح ينص على تنفيذ عقوبة الإعدام فجر اليوم الذي يتم تحديده من جانب النائب العام والذي يكون مفاجئاً للمتهم، حيث إن المتهم لا يعلم بموعد تنفيذ حكم الإعدام قبلها أبداً.

وتابع أستاذ القانون العام أن تنفيذ حكم الإعدام في توقيت الفجر له العديد من الإيجابيات، ومنها أن جسد الإنسان يكون في مرحلة السكون وفي أهدى حالاته النفسية وتحديداً بعد أدائه لصلاة الفجر إذا كان مسلم الديانة ورغب في أداء الصلاة، كما أنه يتم تجنب كل أعمال الشغب أو ما يُحدثه أقارب من يتم تنفيذ عقوبة الإعدام عليه، بالإضافة إلى أن غالبية المسجونين يكونون نائمين في ذلك التوقيت.

عامر: تنفيذ الإعدام فجراً يعطي فرصة لدفن جثمان المحكوم عليه

واختتم «عامر» حديثه، بأنه من ضمن حيثيات تنفيذ حكم الإعدام فجراً هو إعطاء الفرصة الكافية من أجل إنهاء كل الأوراق الرسمية والإجراءات التي تتعلق بالوفاة والدفن، ويكون أمام أقارب المحكوم عليه الوقت الكافي لاستلام جثته ودفنه في مقابر العائلة سواء بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة العصر على أقصى تقدير.