بعد 5 سنوات.. تنفيذ حكم الإعدام بحق عاطلين قتلا سائقا لسرقة «توك توك»

نفذ عشماوي بمصلحة السجون أمس الأول، حكم إعدام كل من «يوسف مسلم سويلم سلمي» عاطل، و«عامر عيد عامر حميد»، في سجن برج العرب بالإسكندرية، ونقلت جثتيهما لمشرحة كوم الدكة، تمهيدا لتسليمهما لذويهما، وجاء ذلك بعد مرور 5 سنوات على قيامهما بقتل «السيد م. م.» في منطقة الصالحية الجديدة من أجل سرقة دراجته النارية «توك توك» وألقيا جثته في الزراعات.

بداية الواقعة

ترجع الواقعة إلى عام 2016، حينما تلقى مأمور مركز الصالحية الجديدة، بالزقازيق، بلاغا من الأهالي يفيد العثور على جثة ملقاة على جانب الطريق الزراعى، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة «السيد م. م.»، سائق «توك توك»، مصاب بعدة أعيرة نارية في الصدر والبطن والظهر، كما تبين عدم العثور على الدراجة النارية ملكه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للتشريح لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط الجناة.

وتوصلت تحريات المباحث أن الدافع وراء جريمة قتل المجني عليه هو سرقة دراجته النارية «توك توك»، وكشفت المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من يوسف مسلم سويلم سلمي، عاطل، وعامر عيد عامر حميد، عاطل.

ضبط المتهمين وإحالتهما للجنايات

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافا أنهما خططا لسرقة دراجة المجني عليه، ويوم ارتكاب الواقعة خرجا الاثنان ومعهما سلاحا ناريا وانتظرا المجني عليه في مكان العثور على جثته، وأثناء قدومه عليهما حاولا إيقافه ولكنه رفض فقاما بإطلاق وابلا من الأعيرة النارية صوب المجني عليه فسقط من المركبة قتيلا، وتم إلقاء جثته في الزراعات والاستيلاء على «التوك توك»، وبيعه إلى أحد التجار بدائرة القسم، وأرشدا عن السلاح المستخدم في الواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة قررت احالتهما لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكما بالإعدام عليهما، وبالطعن على الحكم أمام محكمة النقض رفضت الطعن وأيدت الإعدام، وبعد انتهاء جميع درجات التقاضي أصبح الحكم نهائيا واجب النفاذ، فقامت مصلحة السجون بالتنفيذ أمس الأول.