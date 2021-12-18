تعرف على جدول امتحانات نصف العام للصف الثاني الثانوي 2021 - 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات نصف العام للصف الثاني الثانوي 2021 - 2022، مؤكدة أن الامتحانات تُعقد إلكترونياً في لجان مؤمَّنة ومراقبة جيداً، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا، كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية قبل وبعد الامتحانات، وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية حفاظاً على سلامتهم.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن امتحانات نصف العام للصف الثاني الثانوي 2021 - 2022، تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم للمقرر الدراسي وليس الحفظ والتلقين، مشددة على الطلاب بضرورة الاستفادة من جميع المنصات التعليمية التي تم توفيرها مثل قناة مدرستنا التعليمية ومنصة حصص مصر.

جدول امتحانات نصف العام للصف الثاني الثانوي 2021 - 2022

ويستعرض «الوطن»، في السطور التالية، جدول امتحانات نصف العام للصف الثاني الثانوي 2021 - 2022:

- الأحد 23 يناير: امتحان اللغة العربية لمدة 3 ساعات، وتطبيقات الرياضيات لمدة ساعتين ونصف، وامتحان مادة الجغرافيا لمدة ساعتين.

- الثلاثاء 25 يناير: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ثلاث ساعات.

- الأحد 20 يناير: امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات لمدة ثلاثة ساعات، والأحياء والفلسفة والمنطق لمدة ساعتين.

- الثلاثاء 1 فبراير: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ثلاثة ساعات، والفيزياء والتاريخ لمدة ساعتين.

- الخميس 3 فبراير: امتحان الكيمياء وعلم النفس والاجتماع لمدة ساعتين.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة في مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم التنبيه على فريق التطوير التكنولوجي في كل مديرية، بضرورة تجهيز البينة التكنولوجية جيداً في المدارس؛ استعدادًا للامتحانات.

تفاصيل امتحانات نصف العام للصف الثاني الثانوي 2021 - 2022

- تُعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي إلكترونياً وليس ورقيًا.

- تُعقد امتحانات «تانية ثانوي» في لجان مؤمَّنة ومراقبة جيدًا.

- تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

- تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- تُعقد وسط إجراءات وقائية مشددة ضد كورونا كتعقيم اللجان الامتحانية.

- تقيس فهم الطالب لمخرجات التعلم.

- يؤدي الطالب الامتحان على أجهزة التابلت.