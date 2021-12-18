الأرصاد: توقعات بسقوط حبات الثلج خلال اليومين المقبلين.. فيديو

قالت الدكتور منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يشهد الشتاء هذا العام سقوط لكرات الثلج أو البرد، وهذا عرض موجود بالفعل في فصل الشتاء، لافتة أنه من المتوقع تساقط حبات البرد غدا وبعد غد على السواحل الشمالية للبلاد.

توقعات بسقوط حبات الثلج غدا وبعد غد

وأضافت «غانم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حبات البرد تكون ناتجة من سقوط الأمطار الغزيرة من السحب الرعدية، والتي تكون مرتفعة في طبقات الجو العليا، وتكون درجات الحرارة في جزء من سطح السحابة أقل من صفر مئوية، وبالتالي تتكون بعض الكرات الثلجية، ومع انخفاض الحرارة على سطح الأرض تبتدأ هذه الحبات في التساقط.

ولفتت أن انخفاض درجات الحرارة يستمر على مدار الأسبوع الحالي، لتكون العظمى على القاهرة الكبرى 19 درجة مئوية، ويكون الطقس باردًا في الساعات الأولى من الليل شديد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل، كما أنه من المتوقع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي تؤدي إلى انخفاض الرؤية.

حالة من عدم الاستقرار في الحالة الجوية

وأشارت غانم، إلى أنه من المتوقع أن نشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يومي الأحد والإثنين، ويكون أهم عنصر في حالة سوء الأحوال الجوية هو نشاط الرياح التي تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية على كل الأنحاء.

وكشفت عضو المركز الإعلامي للأرصاد الجوية، أنه بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل سيكون بداية فصل الشتاء ومن المتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على مدار فصل الشتاء، ولكن بدء من يوم الثلاثاء تنحصر حالة السوء ويقل نشاط الرياح ما يؤدي لتحسن الملاحة البحرية.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، على أن محافظات الصعيد ستشهد نشاطا للرياح التي قد تصل لحد العاصفة، كما تشهد محافظات شمال الصعيد سقوط أمطار، بينما في فرص سقوط الأمطار على محافظات الجنوب ستكون منعدمة، لكن العامل المشترك هو انخفاض درجات الحرارة.