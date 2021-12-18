الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وثلوج وعواصف خلال ساعات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، التابعة لوزارة الطيران المدني، بيانا تحذيريا بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على البلاد خلال الفترة من الأحد وحتى الجمعة، مناشدة المواطنين بضرورة توخي الحذر خلال الساعات القادمة حيث يتوقع خبراء الهيئة سقوط أمطار تصل لرعدية على بعض المناطق مصحوبة بحبات البرد، وتصل الرياح إلى حد العواصف ببعض المناطق.

حالة الطقس: بارد نهاراً شديد البرودة ليلاً

وأوضحت الأرصاد أن الطقس سيكون بارداً نهاراً على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، ومعتدلاً على جنوب البلاد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، مع تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

اضطراب الملاحة وأمطار رعدية.. الأحد

ونوهت هيئة الأرصاد إلى أن طقس الأحد يشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا، على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الدلتا السلوم، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، ودمياط، فيما تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة ليلاً تكون رعدية أحياناً، على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وجنوب الدلتا الغربية، المنوفية، الدقهلية، الشرقية، على فترات متقطعة.

كما تشير توقعات الهيئة إلى وجود اضطرابات في الملاحة البحرية، على البحر المتوسط لتصل سرعة الرياح إلى 70كم/ ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار، فضلا عن نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، مدن القناة، وشمال الصعيد، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من شمال الصعيد، مدن القناة، وسيناء، مما يزيد من الإحساس بالبرودة، وقد تصل الرياح إلى حد العواصف.

طقس الاثنين: أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد

وأشارت الأرصاد إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا مصحوبة بحبات البرد، على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الدلتا «السلوم، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، وبورسعيد»، على فترات متقطعة، فضلا عن سقوط أمطار متوسطة تكون رعدة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى، وجنوب الدلتا «الغربية، الشرقية، والمنوفية»، ومدن القناة، سيناء، وشمال الصعيد "بني سويف، المنيا، الفيوم".

مع اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط ليصل سرعة الرياح لـ75 كم/ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 5 أمتار، ونشاط حركة الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، على المناطق المكشوفة، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

طقس الثلاثاء: أمطار خفيفة إلى متوسطة

وأضافت الهيئة أن طقس الثلاثاء يشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الدلتا، على فترات متقطعة، ونشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

حالة الطقس من الأربعاء للجمعة

وتنتشر الشبورة المائية خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة، في الصباح الباكر اعبارا من الساعة الخامسة صباحا وحتى السابعة صباحا، على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد.

ويتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة، مع نشاط لحركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء، على فترات متقطعة.