أماكن سقوط الأمطار غدًا على محافظات مصر: غزيرة ورعدية وتساقط ثلوج

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها اليوم، عن حالة الطقس بما فيها أماكن سقوط الأمطار غدًا، إذ يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، أثناء ساعات النهار، فيما يكون باردًا على السواحل الغربية، شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، مع تكوُّن الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

أماكن سقوط الأمطار غدًا

وعن أماكن سقوط الأمطار غدًا يتوقع خبراء الأرصاد أن تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرَد أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا «السلوم - مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط» على فترات متقطعة.

ويقول خبراء الأرصاد إنّ الفرصة مهيأة أيضًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ليلًا تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا «الغربية - الشرقية - المنوفية - الدقهلية» ومدن القناة على فترات متقطعة.

ويوضح خبراء الأرصاد، أن الرياح تنشط غدًا، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد وتصل لحد العاصفة على بعض المناطق، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة غدًا في مصر

القاهرة 17 10

الإسكندرية 16 11

وادي النطرون 16 11

طنطا 17 10

شبين الكوم 17 10

دمنهور 16 10

بلطيم 17 11

مطروح 15 09

السلوم 14 08

سيوة 15 04

بورسعيد 18 12

دمياط 18 12

الزقازيق 17 10

المنصورة 17 10

الإسماعيلية 18 10

السويس 18 11

العريش 19 11

رفح 18 11

رأس سدر 18 10

نخل 16 04

نويبع 18 15

طابا 17 11

كاترين 09 02-

الطور 19 12

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 21 14

مرسى علم 21 14

الفيوم 18 07

بني سويف 18 07

المنيا 18 06

أسيوط 18 06

سوهاج 18 07

قنا 18 08

الأقصر 19 09

أسوان 19 10

إدفو 19 10

أبو سمبل 19 10

الوادي الجديد 19 09

شلاتين 25 12

أبو رماد 25 14

حلايب 23 13

رأس حدربة 23 14