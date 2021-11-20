حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة مواد البناء في 15 مايو

أمرت نيابة 15 مايو والتبين، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة مواد البناء، عبارة عن 2 طن حديد من منزل تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة 15 مايو، كما طلبت النيابة التحريات من ضباط المباحث حول الواقعة.

سرقة 2 طن حديد

وكشف التحقيقات، أن المتهمين ضُبطا خلال حملة أمنية خرجت لتفقد الحالة الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، وفي أثناء السير بمنطقة الـ100 فدان، دائرة القسم، شوهد سيارة نقل بدون لوحات، تقف أسفل منزل تحت الإنشاء، محملة بالحديد، ويقف أمامها شخصان، أمكن ضبطهما، وهم «سيد .أ. أ»، يبلغ من العمر 38 سنة، عاطل، و«عبدالعزيز. م .ع»، 18 سنة، عاطل، مقيمين بمنطقة العزبة القبلية، دائرة قسم شرطة حلوان.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين أقرا بسرقة الحديد، وأزالا اللوحات المعدنية؛ للتخفي عن أعين الأجهزة الأمنية، فتم اصطحابهما لديوان القسم، وإبلاغ صاحب العقار، الذي حضر واتهمهما بسرقة 2 طن حديد، ملكه.

حرر المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات التي أمرت بالقرار السالف ذكره.

خطف وتعذيب بسبب معاكسة فتاة

وفي واقعة أخرى، جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، حبس أميني شرطة و4 آخرين؛ لاتهامهم بخطف شاب من مدينة حلوان، وتعذيبه بدائرة قسم شرطة 15 مايو، بسبب قيامه بمعاكسة شقيقة أحد المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ورد بلاغ للنقيب محمد الحسيني، معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، من شاب مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة، يفيد بقيام 6 أشخاص بخطفه والذهاب به لمنطقة 290 فدان بدائرة القسم، وتعذيبه بسبب خلافات سابقة بينهم.

أمكن تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم، وبمواجتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب قيام الضحية بمعاكسة شقيقة أحدهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.