طوارئ في «15 مايو وأسيوط وطيبة» استعداداً لاستقبال الشتاء

بحث الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مسئولى أجهزة مدن أسيوط الجديدة وطيبة الجديدة و15 مايو، خطة الطوارئ بكل جهاز مدينة والاستعدادات التى تم اتخاذها لاستقبال موسم الشتاء والتعامل مع الأمطار الغزيرة، حفاظاً على الأرواح والممتلكات والثروة العقارية بالمدن الجديدة.

«الإسكان»: التنسيق مع «الأرصاد الجوية والدفاع المدني» لمجابهة التقلبات الجوية المحتملة

وشدّد وزير الإسكان على ضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية، ومنها الهيئة العامة للأرصاد الجوية والدفاع المدنى، والاستعداد الكامل لمجابهة التقلبات الجوية المحتملة، وكذا ضرورة الانتشار السريع للمعدات وصيانة روافع الصرف الصحى وتوفير مصادر التيار الكهربائى اللازم لانتظام عملية التشغيل فى حالة هطول الأمطار الغزيرة، وتطهير مخرات السيول، بجانب نشر التحذيرات بجميع الوسائل حول كيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية للمواطنين بالمدن الجديدة فى حالة هطول الأمطار والتقلبات الجوية.

وأوضحت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أنه تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمات والكوارث بالجهاز، ورفع درجة الاستعداد القصوى وتفعيل غرفة العمليات على مدار الـ24 ساعة لمواجهة المخاطر المحتملة بموسم الشتاء، والتنبيه على جميع الإدارات المختصة بالوجود فى مواقعهم فى حالات الطوارئ.

وأضافت أنه تم تجهيز جميع المعدات وتأمين المحطات والروافع والخطوط والمولدات اللازمة لمجابهة أى تقلبات جوية أو كوارث طبيعية، وسرعة التعامل معها، كما تمت مخاطبة جميع الشركات العاملة بـ(المحطات - الروافع - المآخذ - شبكات مياه وصرف - تشغيل وصيانة الكهرباء) لرفع حالة الاستعداد القصوى.

جولة لقيادات الوزارة في مدينة «غرب أسيوط»

على جانب آخر، أجرى المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية موسّعة لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات السكنية والخدمية بمدينة ناصر الجديدة «غرب أسيوط».