محمد نجاتي: احترمت غيبة زوج منة عرفة.. واستغل اسمي لتصدر التريند

قال محمد نجاتي، اليوم، إنه احترم غيبة محمود المهدي زوج الفنانة منة عرفة، ووافق على عدم حملها في المشهد الخاص بمسلسل «فيلا 101»، الذي تسببت في حدوث أزمة بين المهدي وزوجته، وعلى إثره انفصلا ثم عادا لحياتهما الزوجية.

وأضاف نجاتي، في تصريح لـ «الوطن»: «أنا كبرت لمنة عرفة ولزوجها خلال التصوير، لما طلبت مني عدم حملها في المشهد، ووافقت على ذلك ولم أحملها».

وتابع نجاتي: «يعني أنا أحترم غيبة محمود المهدي، وهو لم يردها لي يستخدم اسمي في أزمته مع زوجته».

محمد نجاتي: استخدموا اسمي لتصدر التريند

وردا على إمكانية استخدم المهدي ومنة عرفة اسمه لتصدر التريند، قال: «شكلهم استخدموني لهذا الهدف».

وتابع: «اعتبرت أن الموضوع مات بعد أيام من إثارة القصة من انفصالهم وعودتهم، ولكن العودة شهدت أغنية حملت اسمي وده تشهير».

وكان نجاتي قد سرد سبب المشكلة مع زوج الفنانة منة عرفة، قائلا: «كل الحكاية أن أنا بعمل مسلسل فيلا 101، ومعايا منة عرفة وهي عاملة دور أختي وأنا دكتور أمراض نسا في المسلسل، وفي مشهد بالمسلسل وهي بيغمى عليها وهي حامل من ورانا وأنا بشيلها، فرفضت منة إنها تتشال قولتلها أنا معنديش مشكلة إني أشيلك أو لا، إحنا في النهاية بنمثل مشهد مطلوب مننا، وأنتي أصلاً أختي في الحقيقة، وحصلت مشكلة فقولت لهم متعلموش المشهد دا».

محمد نجاتي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد زوج منة عرفة

وأكد نجاتي، في بيان له، أن تقدم ببلاغ إلى النائب العام حمادة الصاوي ضد محمود المهدي زوج منة عرفة متهما إياه بالتحريض عليه بالضرب والإيذاء من خلال مقطع أغنيه صورها الأخير وأذاعها مهددا فيها نجاتي بالضرب المبرح الذي يؤدي إلى وضعه في الجبس لمدة شهرين، وهو ما يعرض حياته للخطر.