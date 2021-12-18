مطالبة برلمانية بعودة «الداية»: «هتساعد المريضة لحد ما الدكتور ييجي»

طالبت إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بعودة الدايات للعمل مرة أخرى فيما يتعلق بعمليات الولادة، موضحةً: «الداية مش هتولد، لكنها هتقعد بالـ12 ساعة جنب الوالدة تراقب جنب المريضة، لكن إن اضطرت إلى التوليد سيكون معها شهادة بهذا الأمر».

أسعار الولادة

وأضافت «عبد الحليم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» عبر شاشة صدى البلد: «مستشفيات وزارة الصحة تحصل على 3 آلاف جنيه نظير الولادة الطبيعية، والمستشفيات الخاصة يتراوح فيها سعر الولادة بين 7 آلاف إلى 14 ألف جنيه، وبعض المستشفيات الخاصة تحصل على 50 ألف جنيه».

أهمية عمل الداية

وتابعت، أن الداية يمكنها استدعاء الطبيب في الوقت الذي تراه مناسبا، وهو ما يوفر وقت ومجهود الطبيب: «ده موجود في كل الدنيا، واتفقنا في التوصيات على أن رئيسة التمريض في مصر ستتفق على أن التدريس سيتضمن جزءًا خاصا بالولادات وتمنحهم شهادات معتمدة للعمل في المستشفيات مع الأطباء.. مينفعش دكتور يقعد جنب مريضة 24 ساعة، لكن الداية هي اللي هتساعد».

سر لجوء السيدات إلى العمليات القيصرية

وأكدت، أهمية توعية السيدات ضد مخاطر الولادة القيصرية، لكن بعض السيدات ذوات الدخل الجيد يلجأن لها تجنبًا للألم وبخاصة منذ عام 2000: «العلم تقدم وأصبحت هناك جراحات ولادة طبية تخضع لها السيدات دون أمل، بينما الجراحات القيصرية لها أعراض جانبية ومشكلات متعلقة بالتلوث والغرز والتصاقات ما بعد قيصرية».