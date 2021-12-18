10 معلومات عن رشاد حسين السفير الأمريكي الجديد للحرية الدينية

صدق مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية 85 صوتا، على تعيين رشاد حسين سفيرا متجولا للجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، نهاية يوليو الماضي، اختياره ضمن قائمة الترشيحات والتعيينات في مناصب الشؤون الدينية البارزة؛ ليصبح أول مسلم ترشحه إدارة أمريكية لتولي منصب سفير الحرية الدينية الدولية.

يعتبر رشاد حسين المحامي الأمريكي من أصول هندية، أول مسلم يتولى منصب السفير الأمريكي الجديد للحرية الدينية منذ إنشاء المنصب لتنسيق الاستراتيجية الأمريكية لحماية حرية الدين في الخارج، وتقديم توصيات باتخاذ تدابير لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان، وفقا لما نقلته صحيفة عكاظ عن موقع أكسيوس الأمريكي.

معلومات عن رشاد حسين السفير الأمريكى الجديد للحرية الدينية

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن رشاد حسين السفير الأمريكى الجديد للحرية الدينية:

- مسلم أمريكي من أصول هندية

- محامٍ

- حصل على الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة بيل

- حصل على شهادة الماجستير في اللغة العربية والدراسات الإسلامية من جامعة هارفارد

- مدير الشراكات والمشاركة العالمية في مجلس الأمن القومي

- مستشار أول في قسم الأمن القومي بوزارة العدل

- كبير المستشارين في قسم الأمن القومي بوزارة العدل خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما

- عمل بمنصب المبعوث الأمريكي الخاص لدى منظمة التعاون الإسلامي

- عمل رشاد حسين في اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي

تم اختيار رشاد حسين السفير الأمريكي الجديد للحرية الدينية، كواحد ضمن 500 مسلم الأكثر نفوذا في العالم، لأنه كان أول أمريكي هندي يتم تعيينه نائبا ومستشارا مساعدا للرئيس أوباما.

رشاد حسين ضمن الـ 500 مسلم الأكثر نفوذا في العالم

وساعد رشاد حسين السفير الأمريكي الجديد للحرية الدينية من خلال دوره في وقت سابق، كمبعوث لدى منظمة التعاون الإسلامي، في تطوير سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، وتعزيز الشراكات مع الدول ذات الأغلبية المسلمة، ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمة التعاون الإسلامي، التي تعد ثاني أكبر منظمة متعددة الأطراف في العالم بعد الأمم المتحدة.