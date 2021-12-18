طفرة في أداء القطاع المصرفي بنهاية أغسطس و100 مليار جنيه زيادة في الودائع خلال شهر  

أعلن البنك المركزى المصرى فى أحدث تقرير له عن ارتفاع إجمالى الودائع، ليصل إلى 5.9 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 5.8 تريليون جنيه بنهاية يوليو، بمعدل نمو 2.3%. وانقسمت الودائع الحكومية إلى ودائع بالعملة المحلية سجلت تريليون جنيه بنهاية أغسطس، وإلى ودائع بالعملة الأجنبية التى سجلت 140 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضى.

كما سجلت الودائع غير الحكومية 4.8 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 4.7 تريليون جنيه بنهاية يوليو، بمعدل نمو قدره 1.5%.

واستحوذت ودائع القطاع العائلى على 66.7% من إجمالى أرصدة الودائع فى القطاع المصرفى، لتسجل إجمالى ودائع القطاع العائلى بالعملتين المحلية والأجنبية 3.99 تريليون جنيه بنهاية أغسطس. وسجلت ودائع القطاع العائلى بالعملة المحلية 3.54 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 3.48 تريليون جنيه بنهاية يوليو، بمعدل نمو قدره 1.7%.

بينما انخفضت ودائع القطاع العائلى بالعملة الأجنبية، لتبلغ 443.2 مليار جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 448.1 مليار جنيه بنهاية يوليو، بمعدل تراجع قدره -1.1%

كما بلغ إجمالى أرصدة إقراض القطاع المصرفى 2.84 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 2.80 تريليون جنيه بنهاية يوليو، بمعدل نمو قدره 1.6%. وكشفت بيانات البنك المركزى عن أن القطاع العائلى استحوذ على 19.85% من إجمالى القروض المقدمة للعملاء بنهاية أغسطس، لتسجل إجمالى قروض القطاع العائلى بالعملتين المحلية والأجنبية 565.53 مليار جنيه بنهاية أغسطس. وسجلت قروض القطاع العائلى بالعملة المحلية 557.84 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضى، مقابل 546.69 بنهاية يوليو، بمعدل نمو قدره 2%.

كما بلغت قروض القطاع العائلى بالعملة الأجنبية 7.68 مليار جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 7.60 مليار جنيه بنهاية يوليو، بمعدل نمو قدره 1.13%. وعلى صعيد أول 8 أشهر من العام الحالى، سجل إجمالى أرصدة القروض بالقطاع المصرفى ارتفاعاً بمعدل 16%، لتسجل 2.84 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 2.45 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020.