حددت وزارة المالية المصرية عبر موقعها الرسمي، موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة شهر ديسمبر 2021 حيث جرى تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة مع مراعاة عدد العاملين بهذه الوزارات، والانتشار الجغرافي لكل منها والمديريات التابعة لها بالمحافظات.

موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة شهر ديسمبر 2021

وكانت وزارة المالية أشارت إلى أنّه تم تقسيم هذه الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها إلى يومين في شهر ديسمبر، الذي سيكون الصرف فيه يومي الأربعاء والخميس 22 و23، إضافة إلى أيام 26 و27 و28 من الشهر ذاته.

وكان طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية قال إنّه سيتم صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 بدءًا من يوم 22 ويستمر حتى يوم 28 من ذات الشهر لكل العاملين بالدولة.

ويبدأ الموظفون والعاملون بوزارات الصحة والداخلية والتجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والقوى العاملة والإنتاج الحربي والهجرة وشؤون العاملين بالخارج وقطاع الأعمال العام صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 يوم الأربعاء الموافق 22 من الشهر نفسه، هذا إلى جانب العاملين والموظفين، وشئون مجلس النواب والأزهر، ودار الإفتاء المصرية.

وأهاب «بسيوني» بالعاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى، خاصة أنّ المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا».

البنوك تستعد لصرف مرتبات شهر ديسمبر

وكانت وزارة المالية، أنهت استعدادات صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 لموظفي الجهاز الإداري للدولة البالغ عددهم 6 ملايين موظف تقريبًا، وتتلقى البنوك المرتبات تمهيداً لصرف حيث سيتم صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بدءًا من الأربعاء الموافق 22 ديسمبر 2021، وذلك وفقاً لبيان رسمي أعلنت فيه وزارة المالية صرف المرتبات.