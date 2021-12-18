أخبار البحر الأحمر: عودة السياحة الهولندية والاحتفال بيوم اللغة العربية

شهدت محافظة البحر الأحمر عدداً من الأحداث الهامة خلال الساعات القليلة الماضية، أهمها حصد المحافظة مراكز متقدمة في المسابقة التي نظمتها وزارة التنمية المحلية، كما استقبلت مدينة مرسى علم أولى رحلات السياحة الهولندية، وعلى متنها 143‪ سائحاً، وسط إجراءات وقائية واحترازية، فيما احتلفت جامعة جنوب الوادي، فرع مدينة الغردقة، باليوم العالمي للغة العربية

البحر الأحمر تحصل على مراكز متقدمة في مسابقة التنمية المحلية

حصدت محافظة البحر الأحمر مراكز متقدمة في المسابقة التى نظمتها وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حيث حققت إدارة مركز المعلومات المركز الثالث في محور التجارب التنموية، من خلال مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالغردقة، واستلم الجائزة محمد مغربي، مدير إدارة مركز المعلومات بالمحافظة، وذلك عقب إعلان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية عن المحافظات الأولى على مستوى الجمهورية.

مرسى علم تستقبل أولى رحلات السياحة الهولندية

واستقبل مطار مرسي علم أولى رحلات السياحة الهولندية، على متنها 143 راكباً، عقب انقطاع دام طويلاً بسبب جائحة كورونا، وتم استقبال الطائرة برشها بالمياه كإجراء رسمي متبع، وتوزيع الهدايا والورود والشوكولاتة على الركاب، في صالات الوصول، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، وخضع جميع الركاب للكشف الطبي وللتحاليل الفورية والفحوصات الطبية، وذلك في عيادة الحجر الصحي المخصصة بالمطار.

احتفال الغردقة باليوم العالمي للغة العربية

كما احتفلت جامعة جنوب الوادي، فرع الغردقة، باليوم العالمي للغة العربية، بحضور الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس الجامعة، والدكتور محفوظ عبد الستار، نائب رئيس الجامعة لفرع الغردقة وعميد كلية التربية، والدكتور السعدي الغول، عميد كلية الألسن، والدكتور أشرف محمود، عميد كليه الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور أسامة عمارة وكيل كلية التربية بالغردقة.

وقال دكتور محفوظ عبد الستار، عميد كلية التربية بالغردقة وكيل جامعة جنوب الوادي بالغردقة، إن الهدف من الاحتفال بهذا اليوم هو الاعتزاز باللغة الأم، واعتراف منا بعالميتها وأهميتها، حيث اللغة العربية تُعد من أكثر اللغات السامية انتشاراً، ويتحدث بها أكثر من 420 مليون نسمة في مختلف البلدان العربية، كما أنها ضرورية لأكثر من مليار مسلم، لتأدية الصلاة وقراءة القرآن، وهي اللغة المعتمدة لدى عدد من الكنائس.