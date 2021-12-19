«أوميكرون» يعيد سيناريو القيود والإغلاق في العالم: ينتشر بسرعة البرق

تسبب متحور كورونا الجديد، «أوميكرون»، فى عودة سيناريو القيود والإغلاق فى العالم، حيث تشرع الكثير من الدول بأرجاء أوروبا في إعادة فرض تدابير أكثر صرامة لكبح موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا المسبب لـ «كوفيد-19»، والتي حفزها المتحور «أوميكرون» سريع الانتقال، ما أثار دعوات إلى احتجاجات من باريس إلى تورينو.

وبينما تتزايد حالات الإصابة بـ كوفيد-19، عبر وزراء في فرنسا عن قلقهم، وشددت النمسا قيود السفر، وألغت باريس فعالية إطلاق الألعاب النارية ليلة رأس السنة الجديدة، كما أغلقت الدنمارك المسارح وقاعات الحفلات الموسيقية والمتنزهات والمتاحف، وفرضت أيرلندا حظر تجوال من الساعة 8 مساء على المقاهي والحانات، وقيدت حضور الفعاليات الداخلية والخارجية.

عودة قيود كورونا مجددا بسبب تفشى «أوميكرون»

من جهته، قال رئيس وزراء أيرلندا مايكل مارتن، إن القيود الجديدة ضرورية لحماية الأرواح وسبل العيش من الفيروس المنتشر.

وأعلنت الحكومة الهولندية شروعها في فرض إغلاق صارم على الصعيد الوطني، بداية من اليوم الأحد، في محاولة لكبح المستويات المتصاعدة من الإصابات بالمتحور «أوميكرون» من فيروس كورونا.

وقال مارك روته، رئيس الوزراء الهولندي في حكومة تصريف الأعمال أمس السبت، إن «هولندا تعتزم الإغلاق مرة أخرى اعتبارا من اليوم، مضيفا أن هذه الخطوة لا مفر منها بسبب الموجة الخامسة التي تسبب فيها المتحور أوميكرون الذي يثقل كاهلنا»، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وأضاف رئيس الوزراء الهولندي أنه سيبني على إغلاق جزئي سار بالفعل ويتطلب إغلاق الحانات والمطاعم وأماكن التجمعات العامة الأخرى مثل دور السينما والمسارح، في الساعة الخامسة مساء.

كما تستعد ألمانيا لفرض قيود على السفر مع بريطانيا، أسوة بما أقرته فرنسا الأسبوع الماضى، بسبب تفشى متحور «أوميكرون» فى المملكة المتحدة.

وارتفعت الإصابات اليومية المؤكدة بـ كوفيد-19، فى بريطانيا، إلى مستويات قياسية هذا الأسبوع، وعاودت الحكومة بالفعل فرض شرط وضع الكمامات في الداخل، وأمرت بإظهار الدليل على التطعيم أو اختبار نتيجته سلبية للكشف عن فيروس كورونا عند دخول النوادي الليلية والمناسبات الكبرى.

بريطانيا تفرض قيودا صارمة بسبب «أوميكرون»

ويحذر العلماء الآن من أن الحكومة البريطانية بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمنع اكتظاظ المستشفيات بالمصابين بالفيروس.

وفي فرنسا، أعلنت الحكومة أنها تعتزم البدء في إعطاء اللقاح للأطفال في الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاما، اعتبارا من الأربعاء المقبل.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، الجمعة، إنه تزامنا مع انتشار المتحور «أوميكرون» مثل البرق، اقترحت الحكومة المطالبة بإثبات التطعيم لأولئك الذين يدخلون المطاعم والمقاهي والأماكن العامة الأخرى. وهذا الإجراء في انتظار موافقة البرلمان الفرنسي.