الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة: جبهة هوائية باردة تضرب مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن معظم أنحاء البلاد تشهد غدًا أجواءً شتوية شديدة البرودة، متمثلة في طقس بارد نهاراً على معظم الأنحاء، شديد البرودة ليلًا، وذلك بسبب سيطرة جبهة هوائية باردة قادمة من أوروبا، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 17 درجة، والسواحل الشماليه 16، وتنخفض عن 10 درجات ليلاً، ويزيد الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح.

سرعات الرياح غدًا

ومن المتوقع وفقًا لخبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية على كافة الأنحاء الشمالية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على الدلتا والقاهرة والوجه البحري، وتصل سرعة الرياح إلى 40 كم/ساعة، فيما تصل هباتها إلى 55 كم/ساعة.

أماكن سقوط الأمطار غدًا

ويتوقع خبراء الأرصاد تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أقصى غرب البلاد، وتكون رعدية بالسلوم، ويصاحبها سقوط أمطار تكون متوسطة إلى غزيرة الشدة، ومع تقدم الوقت تصل إلى مطروح والإسكندرية ثم مع نهاية اليوم تصل لمناطق من الدلتا والقاهرة ومدن القناه وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدًا

القاهرة 17 10

الإسكندرية 16 11

وادي النطرون 16 11

طنطا 17 10

شبين الكوم 17 10

دمنهور 16 10

بلطيم 17 11

مطروح 15 09

السلوم 14 08

سيوة 15 04

بورسعيد 18 12

دمياط 18 12

الزقازيق 17 10

المنصورة 17 10

الإسماعيلية 18 10

السويس 18 11

العريش 19 11

رفح 18 11

رأس سدر 18 10

نخل 16 04

نويبع 18 15

طابا 17 11

كاترين 09 02-

الطور 19 12

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 21 14

مرسى علم 21 14

الفيوم 18 07

بني سويف 18 07

المنيا 18 06

أسيوط 18 06

سوهاج 18 07

قنا 18 08

الأقصر 19 09

أسوان 19 10

إدفو 19 10

أبو سمبل 19 10

الوادي الجديد 19 09

شلاتين 25 12

أبو رماد 25 14

حلايب 23 13

رأس حدربة 23 14