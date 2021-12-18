تعطيل الدراسة غدًا الأحد في عدد من المحافظات.. أمطار غزيرة ورعدية وثلوج

بعد التغيرات الحادة والسريعة في مخرجات النماذج العددية، والتي تتمثل في حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، أبرزها سقوط أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرَد، فضلًا عن نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي تصل لحد العاصفة على بعض المناطق، تقرر تعطيل الدراسة غدًا الأحد في بعض المحافظات بسبب سوء حالة الطقس.

تعطيل الدراسة غدًا الأحد في الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة يومي الأحد والاثنين الموافقين 19 و20 ديسمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاباً ومعلمين) نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 سنة ميلادية إجازة استثنائية يومي الأحد والاثنين 19 و20 ديسمبر، وذلك حفاظاً على سلامة وأمن الطلاب، وأشار المحافظ إلى أنّه يُستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو الإدارات التعليمية.

تعطيل الدراسة غدًا في مطروح

ونظرًا لتوقعات الأرصاد الجوية بعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، قرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تعطيل الدراسة (للطلاب والمعلمين) غدًا الأحد 19 ديسمبر بجميع مدارس المحافظة.

تعطيل الدراسة غدًا في البحيرة

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة غدًا الأحد 19 ديسمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاباً ومعلمين) بنطاق المحافظة.

وأشارت المحافظة إلى أنّه يُستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقًا للاحتياجات التي يحددها مديرو المدارس والإدارات، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار خلال الساعات المقبلة، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية.

تعطيل الدراسة غدًا في كفر الشيخ

وأصدر اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ قرارًا بتعطيل الدراسة غدًا الأحد الموافق 19 ديسمبر 2021 نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

أماكن سقوط الأمطار غدًا

وعن أماكن سقوط الأمطار غدًا يتوقع خبراء الأرصاد أن تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرَد أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا «السلوم - مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط» على فترات متقطعة.

ويقول خبراء الأرصاد إنّ الفرصة مهيأة أيضًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ليلًا تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا «الغربية - الشرقية - المنوفية - الدقهلية» ومدن القناة على فترات متقطعة.