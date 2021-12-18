الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد: أمطار وأتربة تصل إلى حد العاصفة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس خلال تلك الآونة تشهد الكثير من التقلبات الجوية وسرعة في نشاط الرياح: «شفنا النهارده نشاط في الرياح وبرودة شديدة خاصة خلال فترات الليل، وبكرة نشاط الرياح هيزيد، وهيكون مصاحب ليه الرمال والأتربة على معظم الطرق والمحافظات».

شاهين:«نشاط الرياح هيزوّد إحساسنا بالبرودة»

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن النشاط في حركة الرياح والمصحوب بالأتربة سيصل إلى حد العاصفة في بعض المناطق المكشوفة، بالإضافة إلى انخفاض في درجات الحرارة والتي ستصل لـ16 درجة مئوية: «نشاط الرياح هيزود إحساسنا بالبرودة، وهناك فرص سقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة على القاهرة صباح يوم الاثنين».

شاهين: تساقط للأمطار الرعدية بالمحافظات يصل للقاهرة

وأوضح أنه خلال فترات الليل سيشعر الشخص بأن درجات الحرارة قد وصلت لـ7 درجات مئوية، ولكنها ستسجل 10 درجات مئوية، لافتًا إلى أنه ومن المتوقع أن تشهد كل من مطروح والسلوم والإسكندرية تساقطاً للأمطار الرعدية والتي قد تصل إلى القاهرة الكبرى.

وأكد أنه بسبب سوء الطقس أخذت بعض المدارس في عدد من المحافظات قرارًا بإيقاف حركة الدراسة فيها حتى لا يتضرر التلاميذ: «هنشهد تساقط غزير للأمطار على السواحل الشمالية، وفيه تنسيق كامل بينا وبين غرفة أزمات مجلس الوزراء، وسيتم التواصل مع المحافظة على مدار اليوم».