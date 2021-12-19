سامي عبدالراضي عن شقة الزمالك: صاحبها لم يسجل أي حرز

قالت الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة «الوطن»، إن هناك أكثر من متهم في قضية شقة الزمالك، موضحًا: «كل من كان له علاقة بالشقة التي يمتلكها حتى الآن المستشار أحمد عبدالفتاح وأسرته والمحل أسفل هذه الشقة، كل هذه الأطراف وكل ملاك هذين المكانين متهمون في القضية».

فحص النيابة ما زال ساريا

وأضاف عبدالراضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» عبر شاشة «ON»، أن فحص النيابة العامة ما زال ساريا، لافتًا إلى أن مقطع الفيديو الذي عرضه النائب العام ليس استعراض قوة، لكنه توثيق لواحدة من أكبر الضبطيات في تاريخ الآثار المصرية.

وتابع مدير تحرير جريدة الوطن، أن أحد مصادره في وزارة السياحة والآثار أكد له أن صاحب الشقة لم يسجل أي حرز.

فحص أكثر من 5 آلاف قطعة

وفي وقت سابق، أعلنت النيابة، أنها انتهت من فحص ما يزيد عن 5000 قطعة عُثر عليها في شقة الزمالك، وهي الوحدة السكنية التي جرى العثور عليها، في يونيو الماضي، واحتوت على كنوز وقطع أثرية وتحف وأنتيكات، تفوق خيال الناظرين.

قطع أثرية ذات أهمية كبيرة

وتبين أن من بينها محتوياتها قطعا أثرية وأخرى قيمتها التاريخية كبيرة وموصى بتسجيلها كآثار، خضعت لرقابة أمنية مشددة، نفاذا لأمر النيابة العامة، التي أمرت بالتحفظ عليها، ونقل محتوياتها إلى قاعة مجهزة للفحص والجرد، بمقر مكتب النائب العام.