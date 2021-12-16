أستاذ آثار: قطع شقة الزمالك إضافة للتاريخ المصري نظرا لأهميتها وتنوعها (فيديو)

علق الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار المصرية بكلية الآثار جامعة القاهرة، على التقارير الفنية التي جرى تسليمها للنيابة العامة بشأن شقة الزمالك أو المعروفة إعلاميًا بـ«مغارة علي بابا»، عن القطع الأثرية التي جرى ضبطها في الشقة، قائلا: إنه سيجري قريبا افتتاح متحف العاصمة الإدارية والمتحف الآتوني، وأيقونة المتاحف المتحف المصري الكبير، وستخصص هذه الآثار داخل القاعات لعرضها، نظرا لأنها تمثل إحدى حلقات التاريخ المصري، وعرضها في المتاحف التي سيجري افتتاحها قريبا، حيث تحتوي على قطع متنوعة للغاية، فتحتوي على قطع من العصور المصرية القديمة واليونانية الرومانية والقبطية، وحتى عصر أسرة محمد علي باشا.

عدد القطعة المضبوطة 5000 قطعة

وأضاف «بدران»، خلال مكالمة هاتفية مع تلفزيون «الوطن»، إن القطع الأثرية التي عُثر عليها في شقة الزمالك يونيو الماضي، يبلغ تعدادها 5000 قطعة متنوعة، جرى تشكيل من أساتذة كلية الآثار والمجلس الأعلى للآثار، والفحص استمر لمدة 5 أشهر، بناء على طلب النيابة العامة، مشيرا إلى أن الفحص النهائي، أسفر عن وجود 1384 قطعة أثرية، وجرى تسليمها لوزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار، كما يوجد 1288 قطعة ذات قيمة فنية وتاريخية ويوصى بتسجيلها كآثار، وتخضع لقانون حماية الآثار وتعرض في أحد المتاحف.

أبرز القطع الأثرية المضبوطة

وأفاد بأن القطع الآثرية المضبوطة، تخضع لعملية ترميمية وصيانة دقيقة للحفاظ عليها، ودراسة علمية دقيقة لمعرفة قيمتها الحضارية وتوثيقها لتسجيلها في سجلات التابعة لوزارة الآثار للحفاظ عليها ثم إدخالها للعرض المتحفي طبقا لتسلسلها التاريخي، إذ تعد إضافة للتاريخ المصري.

وأوضح أن أهم القطع الأثرية المضبوطة بالشقة مجموعة كبيرة من التمائم، وهو رمز مصري قديم، والذي يعتبر بمثابة وسيلة لتوثيق الأحداث مثل «السوشيال ميديا» لدى المصري القديم، لأنه يتم توثيق الأحداث لدرجة أن الملك أمنحتب الثالث سجل على هذه الجعارين قسيمة زواجه من الملكة تي.

كما يوجد من ضمن القطع المضبوطة مجموعة من «أوشابتي»، وهي تماثيل صغيرة توضع في المقابر المصرية، إضافة للأقنعة الملونة المذهبة، ومجموعة تماثيل ولوحات بعضها خشبي وحجري تغطي الفترات من الدولة القديمة والوسطى والحديثة، وقطع أثرية واضحة للعصور المختلفة ولوحات زيتية.