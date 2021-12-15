7 مشاهد في شقة كنز الزمالك.. من التحفظ والفحص وصولا لكشف النتائج

بعد 5 أشهر من الفحص والعمل المستمر، تنسيقا بين النيابة العامة والمجلس الأعلى للآثار، لفحص وجرد محتويات كنز شقة الزمالك، أعلنت النيابة العامة، اليوم، الانتهاء من فحص القطع المعثور عليها داخل الشقة، كما أعلنت استكمالها التحقيقات لاحقا، ومن بين الإجراءات التي اتخذتها، استدعاء المتهمين.. شقة الزمالك أو كنز الزمالك، كما أُطلق عليها، حوت مشاهدا مختلفة على مدار الأشهر الـ5 الماضية، بداية من توجه فردين فقط لتنفيذ حكم تمكين، مرورا باكتشاف محتوياتها وكنوزها بداخلها والحجز عليها، وصولا لإلغاء هذا الحجز بحكم الأمور المستعجلة، وصولا لبيان النيابة العامة، اليوم، بتفاصيل قيمة وأثرية ما بداخلها.

وتستعرض «الوطن» هذه المشاهد في تقريرها، على النحو التالي:

المشهد الأول: تنفيذ حكم

البداية، كانت حين توجهت قوة من إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة، إلى شقة الزمالك، لتنفيذ حكم قضائي بالحجز عليها لصالح المواطن خالد محمد حامد، ضد كريم أحمد عبد الفتاح، نجل مالكها، حتى تم اكتشاف الشقة وكنوزها، وتم إبلاغ الجهات المختصة والنيابة العامة وأجهزة الأمن.

المشهد الثاني: قطعة من الجنة

محتويات هذه الشقة تُشعرك للوهلة الأولى أنك دخلت قطعة من الجنة تتجول فيها، ما بين صناديق مرصعة بالمجوهرات مختلفة الأحجام والأشكال، ولوحات رسمها فنانون متمكنون بالزيت، لمناظر طبيعية خلابة تسر الناظرين، وأخرى لسيدات حسناوات بملامح غربية أوروبية، وقطعا متباينة من التحف والتماثيل، والانتيكات التي لا يقتنيها إلا ذو هوس بها، نظرا لثمنها الباهظ وتكلفتها التي تفوق الخيال، فضلا عن نياشين من العهد الملكي بعضها كُتب عليها عبارة «مجلس النواب»، وتشير إلى مجلس النواب في العهد الملكي، ولوحات خشبية مختلفة الأحجام والأبعاد، كُتبت على إحداها عبارة «العدل أساس الملك».

المشهد الثالث: التحفظ على كنز الزمالك

وبتاريخ 13 يونيو الماضي، ظهرت أولى الخطوات الرسمية فيما يتعلق بإجراءات التحفظ وبدء جرد محتويات شقة الزمالك، حيث قالت رئاسة محكمة جنوب القاهرة، إنها خاطبت النيابة العامة بشأن ما عثرت قوة تنفيذ الأحكام التابعة لها، ووضعتها تحت تصرفها.

المشهد الرابع: النائب العام يأمر بالتحقيق

وكلف النائب العام، فريقا من النيابة العامة، بالتحقيق، حيث شكّل الفريق الذي ترأسه المستشار محمد النبوي، لجنة فنية وأثرية برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومختصين به وعدد من أساتذة كلية الآثار بجامعة القاهرة؛ لجرد وفحص كافَّة المنقولات؛ لبيان ما يخضع منها لقانون حماية الآثار، أو من أموال أو ممتلكات أسرة محمد عليّ، وفقًا لأحكام قانون مصادرتها، وانتقل فريق التحقيق للشقة بتاريخ 29 يونيو الماضي، وتسلَّمها.

المشهد الخامس: نقل محتويات الشقة

وبعدما تبين للنيابة العامة ضخامة محتويات الشقة، أمرت بنقل المحتويات إلى قاعة جُهزت خاصةً لفحصها بمقرّ مكتب النائب العام، كما اكتشفت النيابة وجود قطع إضافية وأوراق ومستندات متعلقة بالواقعة، ثم بدأت اللجنة في أعمال الجرد بداية من يوم 11 يوليو الماضي، وحتى الأيام القليلة الماضية، وكان ذلك على مدار عدة جلسات.

المشهد السادس: استشكال مالك الشقة

وبتاريخ 5 يوليو الماضي، ظهر مالك شقة الزمالك في ساحة القضاء، ولجأ لمحكمة الأمور المستعجلة، وقدّم أمامها استشكالا، طالب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة، ضد نجله «كريم» في الدعويين رقمي 8902 و8903 لسنة 136 قضائية، والذي بموجبه تم دخول الشقة.

وأوضح مالك الشقة، أن حكم التنفيذ الذي مكن القوة الأمنية من دخول الشقة، صادر ضد نجله وأن الأخيرلا يمتلك الشقة، فضلاً عن كونه ليس طرفًا في النزاع بين نجله كريم والآخرين، واستمعت المحكمة وبتاريخ 2 أغسطس الجاري، حجزت الدعوى للحكم، وبتاريخ 21 أغسطس أصدرت المحكمة، حكما بقبول استشكال مالك الشقة، وبوقف تنفيذ حكم الحجز.

المشهد السابع: 5 الآف قطعة

المشهد الأخير في هذه الواقعة، كان اليوم، بصدور بيان من النيابة العامة، أكدت فيه أنها انتهت من فحص 5 الآف قطعة، تبين أن من بينها 1384 قطعة ثبُت أثريتها، و 1288 قطعة ذات قيمة فنية وتاريخية ومُوصى بتسجيلها كآثار، وفقًا لأحكام قانون حماية الآثار، فيما أكدت النيابة العامة، أن التقرير الخاص بالفحص تسلمه النائب العام من 320 صفحة، وأنها بصدد استكمال الإجراءات بشأن باقي القطع المضبوطة، فضلا عن تحقيقات في القضية بشكل عام، ومنها استدعاء المتهمين.