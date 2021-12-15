شقة الزمالك تضم 5 آلاف قطعة فحصتها النيابة على مدار 150 يوما

أعلنت النيابة العامة، اليوم، انتهاءها من فحص أكثر من 5 آلاف قطعة عُثر عليها داخل شقة الزمالك، وهي الوحدة السكنية التي جرى العثور عليها، في يونيو الماضي، وتابعها الملايين، لما حوته هذه الشقة من كنوز وقطع أثرية وتحف وانتيكات، تفوق خيال الناظرين، حيث تبين أن من بينها محتوياتها قطعا أثرية وأخرى ذات قيمة تاريخية موصى بتسجيلها كآثار.

شقة الزمالك

شقة الزمالك الواقعة في شارع محمد المنصور بالحي الراقي، خضعت لرقابة أمنية مشددة، نفاذا لأمر النيابة العامة، التي أمرت بالتحفظ عليها، ونقل محتوياتها إلى قاعة مجهزة للفحص والجرد، بمقر مكتب النائب العام، وأعلنت اليوم عن تفاصيل محتوياتها، حيث تبين أن الشقة تحتوي على أكثر من 5 الآف قطعة، منها 1384 قطعة ثبت أثريتها، فضلا عن 1288 قطعة ذات قيمة فنية وتاريخية مُوصى بتسجيلها كآثار، وفقًا لأحكام قانون حماية الآثار.

محتويات شقة الزمالك

وبخلاف القطع الأثرية وتلك الموصى بتسجيلها كآثار، فإن الشقة حوت لوحات فنية مرسومة بالزيت لسيدات حسناوات، وصناديق مرصعة بالمجوهرات مختلفة الألوان، وانتيكات وتحف مختلفة الأحجام، ولوحات خشبية.

تقرير شقة الزمالك

وتسلم النائب العام، أمس، تقريرًا فنيًّا مفصلًا من 320 صفحة، جاء فيه بيان القطع الأثرية، والتي تبين أنها تنتمي إلى الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة محمد علي، ومنها ما هو خاصّ بملوك وأفراد تلك الأسرة، حيث طلب المجلس الأعلى للآثار تسلم هذه القطع، وتمت الموافقة على طلبه وتسليمها إليه، لحفظها بمتاحف ومخازن المجلس.

تحقيقات النيابة

وباشرت النيابة العامة تحقيقات موسعة، في قضية شقة الزمالك، حيث استمعت لأقوال بعض الشهود، كما أطلعت وفحصت أوراق النزاع المدني بين نجل مالك الشقة وخاله، وما صدر من أحكام بشأن هذا النزاع.

وأمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة من القطاعات المختصة بوزارة الداخلية لإجراء التحريات حول الواقعة، وجارٍ استكمال باقي إجراءات التحقيق.