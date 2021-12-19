زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب ساحل جنوب أفريقيا

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، ساحل جنوب أفريقيا، وقالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، إن مركز الهزة كان في المحيط الهندي، وأن أقرب منطقة سكنية إليها كانت مدينة بورت ألفريد جنوب أفريقيا، على بعد 1596 كيلومترا، دون الإعلان عن وقوع خسائر بشرية أو مادية نتيجة الهزة.

وأوضحت الهيئة الأمريكية، أن مركز الهزة وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

زلزال بقوة 5.5 درجة ضرب جنوب أفريقيا في 13 ديسمبر الجاري

وفي 13 ديسمبر الجاري، هز زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر، جنوب أفريقيا، وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في ذلك الوقت، إن الزلزال، وقع على عمق 10 كيلومترات.

وأشارت «المسح الجيولوجي»، إلى أن الزلزال وقع عند دائرة عرض 53.039 جنوبا وخط طول 22.174 شرقا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الورسية.