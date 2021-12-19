وزير التعليم يكشف عن مقدمة «المهام الأدائية» لطلاب رابعة ابتدائي

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مقدمة عن «المهام الأدائية» لطلاب نظام التعليم الجديد، وذلك على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال وزير التعليم: «لقد أعلنا سابقا عن نظام التقييم الجديد في الصف الرابع الابتدائي والذي يتضمن ما يسمى (المهام الأدائية) وسوف ترسل الوزارة هذه التعليمات للإدارات التعليمية، ولذلك أحببت أن أشارككم بعض الشرح هنا حتى لا يسبقنا إلى ذلك مروجو الشائعات ودعاة الهلع والخوف».

وتابع: «هذا النوع من التقييم داخل المدرسة يمثل جزءا أصيلًا من تقييم أداء الطلاب وتقييم فهمهم لمخرجات التعلم».

ماهي المهام الأدائية؟

هى أنشطة تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات التي تدربوا عليها خلال الفصل الدراسي في مادة معينة، وهي تقدم دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي، وقد تم بناءها بحيث يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره حصتين دراسيتين.

وصف المهام الأدائية:

تتصف بالوضوح، وترتبط بنواتج التعلم المستهدف تحقيقها، ومناسبة لمستوى المتعلم وطبيعة المادة المستهدفة وينتج عنها منتجا يمكن تقييم الطالب على ضوئه.

اعتبارات تنفيذية: (تطبيق المهام الأدائية)

عند استخدام المعلم للمهام الأدائية يتم مراعاة المعايير التالية:

(١) يوضح المعلم للطلاب طبيعة المهمة والمنتج المتوقع من المتعلم.

(٢) يستغرق العمل على المهام الأدائية حصتين دراسيتين متتاليتين.

(٣) يشرف المعلم على مراحل تنفيذ المهام خلال الحصص المخصصة، وسوف يقوم السادة المعلمون بشرح هذه المهام لطلابهم في الأيام القليلة القادمة وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والضوابط المرسلة إليهم.

وتابع الوزير: «الأصل في الأمور أن يتضمن التقييم أسئلة بأشكال متنوعة ومستويات صعوبة متدرجة، ولذلك الطبيعي أن تكون هناك أسئلة مقالية كما كان الحال لعشرات السنوات، ولذلك لا داعي للجدل، لأن القصة والتعبير والترجمة أمور هامة ينبغي تقييمها ولا يستقيم التعلم ولا التقييم بدونها».