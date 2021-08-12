خبراء يكشفون مزايا النظام الجديد لترتيب أوائل الثانوية العامة 2021

أكد خبراء تربويون، أن النظام الجديد لترتيب أوائل الثانوية العامة 2021، له الكثير من المميزات بالنسبة للطالب وبالنسبة للكليات، موضحين، أنه يساعد الطالب على معرفة مستواه الحقيقي بالنسبة لمدرسته، وهو ما يمكن أن يخلق لديه نوعاً من السعادة، وبالنسبة للكليات يمكنها من معرفة المستوى الحقيقي لطلاب ومدى قدراتهم العلقية.

«فراج»: النظام الجديد لترتيب أوائل الثانوية العامة 2021 يهدف للتصنيف والتحسين

قال الدكتور محسن فراج، أستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن النظام الجديد لترتيب أوائل الثانوية العامة 2021، يسهل على الطالب معرفة مستواه الحقيقي وكذلك يسهل على الكليات في معرفة مستوى طلابها وقدراتهم العقلية خاصة في المواد التخصصية، مؤكدا على أن معرفة ترتيب الطالب على مستوى مدرسته تساعده في خلق نوعاً من التحفيز لديه.

وأضاف «فراج» في تصريحات لـ«الوطن»، أن النظام الجديد لترتيب أوائل الثانوية العامة 2021، يهدف للتصنيف والتحسين ولكن في مرحلة التعليم الجامعي، مؤكدا على أنه يمكن للطالب من خلاله تحسين مستواه العلمي في المواد التخصصية في الكلية: «يعني طالب هندسة ممكن يعرف أكثر عن مواد الرياضة والفيزياء وطالب أدبي يعرف أكثر عن مواد التاريخ والجغرافيا».

«أنور»: النظام الجديد لترتيب أوائل الثانوية العامة 2021 يسهل معرفة أحقية المنح الدراسية

كشف الدكتور محمد أنور، الخبير التربوي، عن أن النظام الجديد لترتيب أوائل الثانوية العامة 2021، الذي سيكشف عن ترتيب الطالب على مستوى إدارته التعليمية ومحافظته ومدرسته، فضلاً عن ترتيبه في كل مادة، يساعد الطالب في معرفة مستواه الحقيقي مقارنة بأبناء مدرسته بصفة خاصة وعلى مستوى الجمهورية بصفة عامة، موضحاً أن ذلك يسهل على الطالب معرفة ترتيبه بسهولة وبطريقة صحيحة.

وأضاف «أنور» في تصريحات لـ«الوطن»، أن النظام الجديد لترتيب أوائل الثانوية العامة 2021، يسهل على الطالب معرفة إذا كان من المستحقين للمنح الدراسية التي تعلن عنها بعض الجامعات كل عام، وكذلك يسهل عليه معرفة ترتيبه على مستوى الإدارة التعليمية التي في الغالب تهتم بتكريم الأوائل: «هتفرح الطالب أكيد لما يعرف أنه له ترتيب كويس على مدرسته على الأقل».

وتابع الخبير التربوي، أن النظام الجديد لترتيب أوائل الثانوية العامة 2021، يتفق تماماً مع فكرة تقييم الطلاب على أساس فهم مخرجات التعلم التي على أساسها عقدت امتحانات الثانوية العامة 2021، مؤكداً على أن الوزارة حرصت خلال هذا العام الكشف عن مستويات الطلاب الحقيقة التي تعبر عن مدى تأهيلهم للكليات.