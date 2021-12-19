معلومات عن ماجدة الجندي بعد وفاتها: شاركت في تغطية حرب أكتوبر

توفيت فجر اليوم الأحد، الكاتبة الصحفية البارزة ماجدة الجندي، زوجة الروائي الراحل جمال الغيطاني، إذ رثاها نجلها المستشار محمد الغيطاني في منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» موضحًا موعد ومكان صلاة الجنازة.

ورثى المستشار محمد الغيطاني، والدته عقب وفاتها بمنشور عبر حسابه بموقع فيسبوك قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى حبيبتى وونيستى وسيدتى من سارت حياتى بدعاها، من وهبتنى الحياة صاحبة الفضل والكرم، والدتى الأستاذة ماجدة محمود الجندى حرم المرحوم جمال الغيطانى، اكتملت رسالتها وأدت الأمانة، ولم يبق لنا إلا الدعاء انتظارا للقاء يارب يجمعنا الرحمن بها فى جناته».

وتابع ناعيًا والدته: «اكتملت رسالتها وادت الامانة ولم يبق لنا الا الدعاء انتظارا للقاء يارب يجمعنا الرحمن بها في جناته».

وكشف نجل الروائي الراحل جمال الغيطاني موعد ومكان صلاة الجنازة على والدته قائلا: «صلاة الجنازة في جامع السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر والدفن بمقابر العائلة علي اوتوستراد المعادي».

من هي الكاتبة ماجدة الجندي؟

ـ كاتبة وصحفية تولت العديد من المهام في عدد من المؤسسات الصحيفة.

ـ ولدت في مدينة المنصورة والتحقت بإحدى المدارس الفرنسية.

ـ تخرجت في بكلية الأداب جامعة القاهرة حيث التحقت بها عام 1971.

ـ كان لها دور بارز في العديد من الأنشطة الطلابية.

ـ تعرفت على زوجها الكاتب الراحل جمال الغيطاني في سياق عملهما على تغطية حرب الاستنزاف ومن ثم حرب أكتوبر 1973.

ـ تزوجت من الراحل جمال الغيطاني عقب تخرجها من كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1975، وأنجبت منها نجلتها «ماجدة» وابنها المستشار محمد الغيطاني.

- شغلت منصب رئيس القسم الأدبي في جريدة الأهرام، ورئيس تحرير مجلة علاء الدين.

- عملت في مجلة روز اليوسف لأكثر من عقدين، في قسم «أفيش» المختص بنشر صور من الحياة في نهاية المجلة.

وغيب الموت الكاتبة الصحفية ماجدة الجندي، تاركة تاريخا كبيرا من الأعمال الصحفية والأدبية البارزة، حسبما أعلن نجلها المستشار محمد الغيطاني قبل دقائق.