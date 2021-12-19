بعد تثبيت الفائدة.. كيف تستثمر في أذون الخزانة وتسترد أموالك في 3 أشهر؟

للمرة التاسعة على التوالي يواصل البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة، لتظل كما هي دون أي تغيير يذكر على مدار أشهر العام الجاري بأكمله.

وعلى الرغم من أن قرار التثبيت الذي اتخذته لجنة السياسات النقدية بالبنك الخميس الماضي كان متوقعا من جانب أغلب بنوك الاستثمار والمتابعين للملف الاقتصادي، إلا أن الأمر لن يكون كذلك مع مطلع العام المقبل، حيث تشير التوقعات إلى أن الأسعار قد تشهد تحركا نتيجة الضغوط التضخمية، وتحركات البنوك المركزية الكبرى في الخارج.

أسعار العائد على شهادات الادخار في البنوك ستظل كما هي

وبحسب قرار الخميس الماضي فإن أسعار الفائدة ستظل كما هي عند معدلات 8.25%، و9.25% للإيداع والإقراض على التوالي، وهو ما يعني أن الفائدة أو أسعار العائد على شهادات الادخار في البنوك ستظل كما هي دون تغيير، لحين عقد الاجتماع المقبل للبنك المركزي في بداية العام الجديد.

ونظرا لحالة الترقب واحتمالات تحركات أسعار الفائدة، فإن كثير من أصحاب المدخرات يخشون تجميد أموالهم في شهادات بنكية طويلة الأجل، تمتد من 3 إلى 10 سنوات، وهو ما يدفع لجوء عدد كبير منهم للأوعية الادخارية أو استثمارية أخرى، تمنح نفس العائد، وفي الوقت ذاته تمتلك قدرا من المرونة يجعلها قابلة للتحويل إلى سيولة نقدية في وقت قصير.

ويعتقد هاني توفيق الرئيس السابق للجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن الوقت الحالي، يتسم بارتفاع معدلات التضخم، نتيجة التحركات التي شهدتها الأسواق العالمية الفترة الماضية، موضحًا أن الحل الأفضل لأصحاب المدخرات، هو ربط مدخراتهم في أوعية قصيرة الأجل، وليست طويلة الأجل، نظرا لإمكانية رفع سعر الفائدة مستقبلا.

«أذون الخزانة» الحل الأفضل لأصحاب المدخرات

وتعد الأداة الأفضل، والتي تنطبق عليها تلك المواصفات، هي أذون الخزانة، حيث تبدأ آجالها من 3 أشهر ولا تتجاوز عام، وهو ما يعني إعطاء المدخرين ميزة المرونة فيما يتعلق بقصر الأجل، فضلاً عن أنها تمنح العائد ذاته تقريبا الذي تمنحه الشهادات البنكية.

ويمكن لأي من أصحاب المدخرات الاستثمار في أذون الخزانة، بحد أدنى 25 ألف جنيه، ومضاعفاتها، عبر البنوك المصرية، حيث يتم طرح مزاد كل أسبوعين على موقع البنك المركزي، ويتم الإعلان عنه للمتقدمين.