مميزات الاستثمار في «أذون الخزانة» بالبنوك.. عائد أعلى من الشهادات

يطرح البنك المركزي «أذون الخزانة»، نيابة عن وزارة المالية، بشكل دوري أسبوعيًا، وهي أداة تطرحها الحكومة للاستدانة أو الاقتراض من الأفراد والمؤسسات، لتغطية العجز في الموازنة العامة للدولة، ويعد أذون الحزانة دينا أقل من سنة، مقارنة بالسندات التي تعد طويلة الأجل وتصل مدتها لسنة أو أكثر، ويطرح أذون الخزانة للأفراد والمؤسسات، على حد سواء بعائد أعلى من شهادات الادخار.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، التفاصيل الكاملة لـ «أذون الخزانة»، وفقا لما أعلنته وزارة المالية المصرية، ونتائج عطاءات الأوراق المالية الحكومية، استمراراً لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع المالية والبنوك على مدار الساعة.

تفاصيل أذون الخزانة

ـ يطرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية.

ـ قرض تقترضه الدولة، لسد العجز في الموازنة العامة.

ـ تطرح أذون الخزانة بآجال قصيرة 3 أشهر، 6 أشهر، 9 أشهر، وسنة.

ـ لا يقتصر الاستثمار في أذون الخزانة على الشركات فقط، بل متاح أمام الأشخاص.

الحد الأدنى لشراء أذون الخزانة

ـ الحد الأدنى لشراء أذون الخزانة 25 ألف جنيه، ومضاعفاتها.

ـ تخضع أذون الخزانة للضرائب، نسبة 20% من العائد وليس من أصل المبلغ.

معدل الفائدة على أذون الخزانة

ـ يحسب العائد على أذون الخزانة مقدماً، في نفس يوم الحصول عليه.

ـ أسعار العائد في المتوسط 12.68%، لأذون مدة 182 يوماً.

ـ أسعار العائد في المتوسط 12.98%، لأذون مدة 364 يوماً.

ـ عائد شهادات الادخار التي تطرحها البنوك والتي تبلغ أعلاها 11% سنويًا ومدتها 3 سنوات.

ـ تعد أذون الخزانة أفضل أنواع الاستثمار مقارنة بالأوعية الادخارية، من حيث العائد، كما أنها تتمتع بمرونة أكثر من شهادات الادخار، بحيث يستطيع العميل استرداد الأموال الخاصة به في أي وقت، على العكس من شهادات الادخار والتي لا يمكن كسرها قبل مرور مدتها.