إعلان أسعار الفائدة على حسابات التوفير في البنوك هذا الأسبوع.. احسب فوائدك

يرغب عديد المتعاملين مع البنوك المحلية، في معرفة تأثير قرار البنك المركزي المصري، الخميس، بشأن أسعار الفائدة، على عوائد حسابات التوفير وشهادات الادخار، خاصة داخل أكبر مصرفين حكوميين من حيث الأصول «البنك الأهلي المصري وبنك مصر».

وكانت لجنة السياسة النقدية، قد قررت أمس في آخر اجتماعاتها لهذا العام، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 8.25 و9.25%، على التوالي، لتكون بذلك المرة التاسعة على التوالي التي تتخذ فيها قرار التثبيت، لينتهي العام الحالي بعدم تغيير سعر الفائدة.

ولأصحاب حسابات التوفير في البنوك المصرية، تستعرض «الوطن» عبر بوابتها الإلكترونية، العوائد على تلك الحسابات بأكبر البنوك الحكومية البنك الأهلي، كالتالي:

عوائد حسابات التوفير بالبنك الأهلي

يوجد العديد من حسابات التوفير من البنك الأهلي التي تناسب كافة الأعمار، من 16 عامًا أو 21 عامًا، أو حتى لأصحاب المعاشات.

وكذلك يختلف العائد حسب نوع حساب التوفير والشريحة التي يندرج تحتها والتي يتم تحديدها وفقاً للمبلغ الذي يتم إيداعه.

في البداية، هناك شروط لفتح إحدى تلك الحسابات والانضمام إلى أحد الشرائح:

- ألا يقل السن عن 21 سنة.

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- إيداع حد أدنى لفتح الحساب: 1000 جنيه.

- تقديم مستند إثبات الدخل.

الشريحة الأولى

- تبدأ من 3000 حتى 5 آلاف جنيه.

- تتراوح أسعار الفائدة سنوياً بين 3% على العائد الشهري، و3.05% سنويًا على العائد ربع السنوي، و3.10% سنويا على العائد نصف السنوي، و3.20% على العائد السنوي.

الشريحة الثانية

- تبدأ من 5000 إلى 100 ألف جنيه.

- تتراوح أسعار الفائدة على تلك الشريحة بين 4% سنويًا على العائد الشهري و4.05% على العائد ربع السنوي، و4.10% على العائد نصف السنوي، و4.20% على العائد السنوي.

الشريحة الثالثة

- تبدأ من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه.

- تتراوح أسعار الفائدة على حساب التوفير بين 4.5% سنويا على العائد الشهري، و4.6% سنويا على العائد ربع السنوي، و4.65% سنويا على العائد نصف السنوي، و4.75% على العائد السنوي.

الشريحة الرابعة

- تبدأ من 500 ألف جنيه، فما فوق

- يتراوح سعر الفائدة أو العائد، بين 4.75% سنويًا على العائد الشهري، و4.85% سنويا على العائد ربع السنوي، و5% سنويا على العائد نصف السنوي، و5.25% سنويا على العائد السنوي.

حساب توفير «المستقبل» من البنك الأهلي

- الشريحة المستهدفة: الشباب.

- الحد الأدنى لفتح الحساب 500 جنيه.

- يبدأ من سن 16 حتى 50 عامًا.

- العائد: سنوي ويمكن صرفه شهريًا ويصل إلى 4.75%، أو ربع سنوي بمعدل 4.8%، أو نصف سنوي بنسبة 4.85%، أو صرفه سنويًا بفائدة 5%.

حساب توفير «الأهلي» لأصحاب المعاشات

- العائد سنوي: بنسبة لا تقل عن 5.25%.

كما تستعرض «الوطن» الفائدة على حسابات التوفير بثاني أكبر البنوك الحكومية، «بنك مصر»، بعد اجتماع البنك المركزي أمس، لمناقشة سعر الفائدة، وجاء كالتالي:

حسابات التوفير في بنك مصر

- الحد الأدنى لفتح الحساب: 1000 جنيه.

الشريحة الأولى

- تبدأ من 1500 إلى 5 آلاف جنيه.

- العائد: 3% بدورية صرف شهرية، و3.25% بدورية صرف ربع سنوية، و3.37 % للنصف سنوية، و3.5% عند صرف العائد سنوياً.

الشريحة الثانية

- تبدأ من فوق الـ 5 آلاف وحتى 50 ألف جنيه.

- العائد: سنوي، ويصل إلى 3.25% عند صرفه شهرياً، و3.5% عند صرفه كل 3 شهور، و3.625% عند صرفه كل 6 أشهر، و3.75% عند صرفه بنهاية العام.

الشريحة الثالثة

- تبدأ من 50 ألف إلى 250 ألف جنيه.

- العائد: سنوي، ويمكن صرفه شهرياً بفائدة 3.75%، وصرفه ربع سنوياً بفائدة 4%، أو نصف سنوي بسعر فائدة 4.125%، أو سنوياً بنسبة تصل إلى 4.25%.

حساب التوفير للشباب من بنك مصر

- الحد أدنى لفتح الحساب 500 جنيه.

- يبدأ من سن 16 وحتى 30 سنة.

- العائد: سنوي، ويمكن صرفه شهريًا بفائدة 4.75%، أو كل 3 أشهر بـ سعر فائدة 5%، أو نصف سنوي بنسبة 5.125%، أو سنوياً بفائدة 5.25%.