شروط وخطوات الاستثمار في أذون وسندات الخزانة.. الحصول على الفائدة مقدما

يرغب كثيرون في الحصول على أفضل استثمار مادي، لكنهم يشعرون بالحيرة في ظل تنوع الأوعية الادخارية التي تطرحها المؤسسات المصرفية، مثل شهادات الاستثمار أو الادخار، أو الحسابات وغيرها، لكن هناك وعاء آخر يُطرح أسبوعيًا يمكن من خلاله الحصول على أفضل استثمار مقدمًا، وهي الاستثمار في أذون وسندات الخزانة.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها «الوطن» للقراء والمتابعين على مدار اليوم في المجال الاقتصادي، تستعرض خطوات وشروط الاستثمار في أذون الخزانة بفائدة أعلى من الشهادات الادخارية، وفق الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، وذلك في التقرير التالي.

فوائد الاستثمار في أذون الخزانة

أذون الخزانة واحدة من الأوعية الادخارية التي تُطرح للمواطنين حتى يتمكنوا من استثمار أموالهم، بسعر فائدة أعلى من الأوعية الادخارية الأخرى، مثل الشهادات أو الودائع.

ويحصل العميل الراغب في الاستثمار في هذه الأذون والسندات، على الفائدة المقدمة على أذون الخزانة مقدمًا، وبنهاية مدتها يحصل على المبلغ الذي تم الشراء به.

وتُطرح أذون الخزانة مرتين أسبوعيًا، يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، بينما تُطرح سندات الخزانة مرة واحدة أسبوعيًا يوم الاثنين من كل أسبوع.

ويمكن للراغبين شراء الأذون وسندات الخزانة والحصول على فائدة تتراوح بين 12.3% و14.5%، وهي أفضل من شهادات الاستثمار، ويمكن شراؤها من خلال البنوك العاملة، وذلك وفق شروط وآليات محددة.

فوائد الاستثمار في أذون وسندات الخزانة

وبحسب موقع البنك المركزي، فإن مدة سندات الخزانة طويلة الآجل تتراوح بين عام وتصل إلى 15 عاما، فيما تتراوح أسعار الفائدة المقدمة عليها بين 14.3% لسندات الخزانة لأجل 3 سنوات، و14.5% لسندات الخزانة التي تبلغ مدتها 7 سنوات.

وتتراوح أسعار الفائدة المقدمة على أذون الخزانة بين 12.3% لأذون الخزانة بأجل تبلغ مدته 91 يومًا، وبين 12.6% لأذون الخزانة التي تبلغ مدتها 273 يومًا، ومدة 182 يوما، بينما تبلغ نحو 13% على أذون الخزانة التي تبلغ مدتها 364 يوما.

وتتراوح مدة أذون الخزانة بين 3 شهور حتى عام، وهي قصيرة الأجل لذلك الفائدة عليها مرتفعة.

شروط الاستثمار في سندات وأذون الخزانة

وحتى تتمكن من الاستثمار في أذون وسندات الخزانة التابعة للبنك المركزي، يجب توفر بعض الشروط كالآتي:

- الاستثمار متاح للأفراد والشركات سواء المصريين أو الأجانب، من خلال شراء أذون وسندات الخزانة التي يطرحها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية.

- يشترط على العميل أو الشركة بفتح حساب توفير في البنك الذي يتم شراء أذون الخزانة منه.

- لا يقل الحد الأدنى لشراء أذون الخزانة عن 25 ألف جنيه، أما سندات الخزانة فأقل مبلغ للاستثمار هو ألف جنيه.

خطوات شراء أذون وسندات الخزانة

وحتى يتم يتم شراء أذون وسندات الخزانة يجب اتباع الآتي:

- القيام بفتح حساب في البنك الذي يقوم بشراء أذون وسندات الخزانة، والذهاب في الموعد المحدد، قبل الساعة 10 صباحًا.

- يتم تقديم طلب شراء أذون أو سندات الخزانة، التي يطرحا البنك.

- يمكن أن يتيح البنك للعميل بالاقتراض بضمان أذون وسندات الخزانة.

- يمكن للعميل أو المواطن فك أذن وسندات الخزانة التي اشتراها في اليوم التالي للشراء.