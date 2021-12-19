وزيرة الهجرة تزور شركة «سويفل» بالإمارات.. وتلتقي المصريين العاملين بها

زارت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مقر شركة «سويفل» للنقل الذكي التشاركي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتقت المهندس مصطفى قنديل، الشريك المؤسس، الرئيس التنفيذي للشركة، وقدمت التهنئة للعاملين بها كافة، وهم من الشباب المصري بالخارج، على ما حققوه من نجاح باهر خلال الفترة الماضية، على المستوى الدولي.

الشباب المصري مؤسس شركة «سويفل»

وأعربت وزيرة الهجرة عن بالغ فخرها واعتزازها بما استطاع الشباب المصري، مؤسسي شركة «سويفل»، تحقيقه من إنجازات ونجاحات خلال السنوات الماضية، في مصر وعدد من الدول، مما ساهم في دفع عملية إدراج الشركة الناشئة ببورصة «ناسداك» الأمريكية، التي تستعد لها الشركة حاليا، ونالت إشادة الكثيرين بها حول العالم.

ولفتت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن ذلك يؤكد أن التجربة مثالية، وتقدم حلولا عملية مؤثرة للحد من الزحام والتأخير، حتى أصبح هذا النموذج من الشباب مثالا يحتذى به للمواطن المصري بالخارج، القادر على إبهار الجميع بجهده وعمل.

وزيرة الهجرة تشكر الشريك المصري المؤسس للشركة

ووجهت الوزيرة شكرها للمهندس المصري الشاب مصطفى قنديل، الشريك المؤسس، الرئيس التنفيذي لشركة «سويفل»؛ لأنه يمثل نموذجا لنجاح وريادة الشباب المصري؛ إذ نجح وهو بسن الـ28 في إدارة واحدة من أكبر الشركات الناشئة في الشرق الأوسط، ونال على إثر ذلك تكريمات عدة، كان على رأسها من بلده مصر، ولقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وفي نهاية الزيارة، وجهت السفيرة نبيلة مكرم بالغ شكرها لكل المصريين العاملين بمقر شركة «سويفل» في الإمارات، مؤكدة أنهم يساهمون في رفع اسم بلدهم، بما يقدموه من جهد عطاء واجتهاد لرفعة شأنها، وتحقيق النجاح والتميز.

مصطفى قنديل يعبر عن سعادته بزيارة وزيرة الهجرة

من جانبه، عبر الرئيس التنفيذي لشركة «سويفل»، عن امتنانه لكل الدعم والاحتفاء الذي يجده من وطنه مصر، معربا عن سعادته بزيارة السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، لمقر الشركة بالإمارات العربية المتحدة، وحرصها على لقاء المصريين العاملين بها، وتشجيعهم على الاستمرار في بذل مزيد من الجهد لاستكمال نجاح الشركة، والتوسع في تقديم خدماتها بمختلف دول العالم.

وأكد المهندس مصطفى قنديل أنه وجميع العاملين في «سويفل» يسعون للمشاركة في النهضة التي تحدث بمصر، والتطوير المستمر في كل مكان، مشيرا إلى أن الشركة انطلقت من مصر، وتوسعت إلى الشرق الأوسط وقارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.

ولفت «قنديل» إلى أن مقر الشركة في مصر يعمل به مهندسون متخصصون في المجالات كافة، من ضمنها الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات والبرمجة وغيرها، ويتجاوز عددهم 130، منوها إلى «سويفل» توفر العديد من فرص العمل للشباب، في مختلف فروعها حول العالم.