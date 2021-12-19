ماجد المصري لابنته «ماهي» بعد عقد قرانها: عقبال عندكم جميعاً

شارك الفنان ماجد المصري، متابعيه الصور الأولى لعقد قران ابنته «ماهي»، وذلك عبر حسابه الرسمي في موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

ماجد المصري: عقبال عندكم جميعاً إن شاء الله

وعلق الفنان ماجد المصري، على صور عقد قران ابنته «ماهي»، قائلاً: «تم بحمد الله كتب كتاب بنتي ماهي على مصطفى القاضي»، مختتماً حديثه: «عقبال عندكم جميعاً إن شاء الله»، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

ماجد المصري يدخل في نوبة بكاء مع ابنته «ماهي» بعد عقد قرانها

كما شارك الفنان ماجد المصري، أيضاً متابعيه عبر خاصية «الاستوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، عدة فيديوهات بعد عقد قران ابنته، يظهر بها وهو يحتضنها بشدة ويدخلون في نوبة بكاء معاً.

روجينا لماجد المصري: مبروك ربنا يتمم بخير وسعادة

وهنأت الفنانة روجينا، عن طريق كتابة تعليق للفنان ماجد المصري، على الصور التي نشرها من عقد قران ابنته «ماهي»، قائلة: «مبروك ربنا يتمم بخير ويسعدهم»، كما علق عدد كبير من متابعي النجم متمنين لابنته السعادة الدائمة في حياتها.

آخر أعمال الفنان ماجد المصري

ويذكر أن آخر بطولة قام بها الفنان ماجد المصري، كانت في العام الماضي 2020، عندما شارك في مسلسل «الوجه الآخر»، حيث جسد من خلال هذا العمل الدرامي شخصية «يحيي المنياوي»، المتزوج من فتاة تُدعى «سارة»، ويواجه الزوجين خلال هذه الأحداث صعوبة في الإنجاب، ويلجئوا إلى العديد من الحلول التي تعرضها قصة المسلسل.

فريق عمل مسلسل «الوجه الآخر»

يُعد مسلسل «الوجه الآخر»، من تأليف فداء الشندويلي، وماجد المصري، وإخراج سميح النقاش، وتشارك في بطولته العديد من النجوم، مثل: نسرين طافش، مادلين مطر، ندى موسى، أحمد سعيد عبد الغني، محمد علي رزق، وغيرهم من الفنانين.