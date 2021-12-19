اشتراطات البناء الجديدة في القرى 2021: داخل الحيز العمراني

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن اشتراطات البناء الجديدة في القرى 2021 فهي تخضع لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وذلك للحصول على ترخيص البناء، أما البناء في المدن يخضع لاشتراطات البناء الجديدة، وإصدار الترخيص يكون للأرض الفضاء أو للمباني كتعليه أو أكثر حسب عرض الشارع ويختلف عرض الشارع من قرية لمدينة، و شرط أساسي أن تكون الأرض الفضاء أو المبنى المراد تعليته داخل الحيز العمراني.

البناء بعد 2008

ومن اشتراطات البناء الجديدة في القرى 2021 أن المباني المنشأة في السنوات الأخيرة بعد 2008 دون ترخيص لا يمكنها استخراج ترخيص البناء لأدوار علويه دون إجراء تصالح على الأدوار الموجودة حاليا، وبالتالي لابد من التصالح حتى يتم إجراء ترخيص أدوار علوية فيما بعد واستكمال تركيب المرافق.

اشتراطات البناء

ومن خطوات الحصول على ترخيص بناء في القرى وفق اشتراطات البناء يتم التقديم بطلب للحصول على بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية بالوحدات المحلية ومديرية الإسكان، ويتم تقديم عدد من الأوراق منها رسم كروكي بين الموقع والطرق المؤدية إليه يوقع عليه مهندس نقابي، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصور عقد الملكية، والإيصال الدال على سداد الرسوم ويتقدم بالأوراق مالك الأرض أو وكيل عمل عنه شريطة عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة، وبعد إجراء المعاينة بواسطة الإدارة المختصة تعتمد التأشيرة من رئيس الحي.

ترخيص البناء في القرى

ومن المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص البناء في القرى في حال أن المبنى تكلفته أكثر من مليون جنيه يتم اللجوء للمجمعة العشرية لمراجعة التصميم والرسم الإنشائي، ويقوم المهندس أو المكتب الهندسي بإعداد رسومات الرخصة المعمارية والإنشائية طبقا للاشتراطات البنائية وقانون البناء الموحد، وقبل البدء في التنفيذ بأسبوعين يجب أن يخطر المالك الوحدة المحلية بالتنفيذ مرفقا به شهادة إشراف.