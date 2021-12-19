«الأرصاد»: حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ستبدأ ظهر اليوم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم وغدا سيشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث سينتهي الطقس البارد مساء الغد، لافتة إلى أن سبب برودة الطقس يعود إلى امتداد لمنخفض جوي على مستوى سطح البحر المتوسط وتشهده كافة المحافظات الساحلية.

غانم: نشاط الرياح اليوم سيكون مثيرا للرمال والأتربة

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «هذا الصباح»، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن نشاط الرياح اليوم سيكون مثيرا للرمال والأتربة، ما سيؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، خاصة الصحراوية منها.

وتابعت: «حالة عدم استقرار الأحوال الجوية هتبدأ ظهر اليوم، وتنتهي مساء غد الإثنين، وده بسبب منخفض جوي على سطح البحر المتوسط، وبيتزامن معاه وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلو متر من سطح الأرض، وبيعملوا حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وبيكون العنصر الأول فيه هو نشاط الرياح».

غانم: نشاط الرياح المتزايد دائما ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة

وأوضحت أن نشاط الرياح المتزايد دائما ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، كما أنه من المتوقع سقوط الأمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد، والمناطق المطلة على البحر المتوسط.

وأكدت أن الأمطار ستمتد ما بين خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى، وكذا محافظات جنوب الدلتا وشمال الصعيد، «إحساسنا بالبرودة هيزيد خلال ساعات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر».