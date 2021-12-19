حالة الطقس اليوم 19-12-2021.. شديد البرودة ليلا مع تكون الثلوج

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس، اليوم الأحد، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية، شديد البرودة ليلا على كافة الانحاء مع تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن االقناة وشمال الصعيد مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية التي تصل لحد العاصفة على بعض المناطق.

وعن احتمالية سقوط أمطار، فيشهد اليوم الأحد أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة ( السلوم - مطروح - الاسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط)، وأمطار خفيفة إلى متوسطة ليلا تكون رعدية أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا ( الغربية - الشرقية -المنوفية - الدقهلية) ومدن القناة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 17 10

الإسكندرية 16 11

وادي النطرون 16 11

طنطا 17 10

شبين الكوم 17 10

دمنهور 16 10

بلطيم 17 11

مطروح 15 09

السلوم 14 08

سيوة 15 04

بورسعيد 18 12

دمياط 18 12

الزقازيق 17 10

المنصورة 17 10

الإسماعيلية 18 10

السويس 18 11

العريش 19 11

رفح 18 11

رأس سدر 18 10

نخل 16 04

نويبع 18 15

طابا 17 11

كاترين 09 02-

الطور 19 12

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 21 14

مرسى علم 21 14

الفيوم 18 07

بني سويف 18 07

المنيا 18 06

أسيوط 18 06

سوهاج 18 07

قنا 18 08

الأقصر 19 09

أسوان 19 10

إدفو 19 10

أبو سمبل 19 10

الوادي الجديد 19 09

شلاتين 25 12

أبو رماد 25 14

حلايب 23 13

رأس حدربة 23 14