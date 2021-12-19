تفاصيل جديدة في حريق شقة عروسي السيدة زينب: رسالة مكتوبة بالرماد

روى شقيق عريس السيدة زينب الذي اشتعلت شقته في ليلة زفافه، كواليس الواقعة قائلًا: «كنا عاملين الفرح في منطقة المريوطية وراجعين من الفرح مبسوطين وفرحانيين بالعريس، والعريس كان مبسوط، وإحنا في الطريق راجعين تفاجأنا بمكالمة هاتفية إن فيه ناس بتطفي في الشقة، وجينا مصدومين ومش عارفين فيه إيه، ولقينا المطافي في الشقة بتطفي، والمنظر مكانش يتصدق».

تعب 3 سنوات راح هباء

وأضاف، أن شقى 3 سنوات قضاهم أخوه في تجهيز الشقة ضاع في 3 دقايق، و«جبنا كهربائي شاف الكهرباء بعد الحادثة قال الكهرباء في الشقة مفيهاش حاجة».

وتابع: «لقينا كلمة غريبة مكتوبة بالرماد على السفرة، وحاولنا نقرأها فكانت أقرب إلى كلمة (متمتش)، وقعدت جنب أخويا وقدعنا نعيط إحنا الاثنين على الخسائر اللي ضاعت في ثواني، أخويا تعب عشان يجهز شقته».

العروس تواسي العريس

وأشار إلى أنه عقب اكتشاف الحريق بالشقة والذي تسبب في تفحم أغلب محتويات الشقة من الداخل، جلست العروس تواسي عريسها، وكانت تقول له: «متزعلش إحنا مع بعض وربنا هيعوضنا».

وكانت «الوطن» قد التقطت بثًا مباشرًا من داخل شقة العروسين بعدما نشب بها حريق تسبب في تفحم معظم محتويات الشقة من الداخل.

بلاغ إلى النجدة

وورد بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة يفيد نشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية، وبالانتقال والفحص تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية، وتبين أن الحريق اندلع في شقة عريس في ليلة زفافه، كما تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.