حريق هائل في محال لبيع المنظفات والملابس بالعاشر من رمضان

شب حريق هائل، منذ قليل، في عدد من المحال التجارية لبيع الملابس والمنظفات، خلف مجمع صيدناوي، بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

أمن الشرقية يتلقي بلاغاً بالحريق

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد العادلي مدير الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق في عدد من المحال التجارية لبيع الملابس والمنظفات خلف مجمع صيدناوي بمدينة العاشر من رمضان.

الحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء

ودفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، ويتم الآن التعامل مع الحريق وإخماده.