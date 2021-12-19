متى ترفض الكهرباء طلب التحويل من الممارسة لتركيب عداد كودي؟

يتساءل عدد كبير من أصحاب المباني العشوائية، من المتقدمين لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع، عبر المنصة الإلكترونية، والتي خصصتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستقبال تلك الطلبات منذ أول شهر يوليو من العام الماضي 2020، عن أسباب رفض طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع.

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أسباب رفض طلبات المواطنين من أصحاب المباني العشوائية الراغبين في التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية وهي كالتالي:

عدم الانتظام فى سداد قيمة الممارسة التى حددتها مباحث الكهرباء أو من لهم حق الضبطية القضائية بشركات توزيع

- عدم الانتظام فى سداد قيمة الممارسة التى يتم تحديدها من قبل مباحث شرطة الكهرباء، أو من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بشركات توزيع الكهرباء، يعرضك لرفض تنفيذ طلب التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية.

- توافر صورة من الطلب المقدم على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.

- المبانى التى تخالف شروط وقواعد الطيران المدنى والمناطق الأثرية.

عدم الالتزام بالمسافات الآمنة لخطوط الكهرباء وهى كالآتى:

- 25 مترا فى حالة الخطوط الهوائية للجهود الفائقة.

- 13 مترا فى حالة الخطوط الهوائية للجهود العالية.

- 5 أمتار للخطوط الهوائية للجهود المتوسطة.

- 5 أمتار في حالة كابلات الجهود الفائقة والعالية.

- 2 متر فى حالة كابلات الجهود المتوسطة والمنخفضة.

وأشار المصدر إلى أن العداد الكودى هو عداد كهرباء مسبوق الدفع، ولكنه لا يحمل اسم مالك الوحدة التي يتم توصيل التيار لها، ولكن يحمل رقما كوديا، لافتا إلى أن سعر الكيلو وات ساعة، لا يختلف في العداد الكودى عن غيره، ويتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها، إضافة إلى أن قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودى لا تختلف عن قيمة العداد التقليدى.