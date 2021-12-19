التعليم تكشف حقيقة إلغاء إجازة نصف العام الدراسي

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بدأت الاستعدادات النهائية، لعقد امتحانات التيرم الأول، لصفوف النقل، والشهادة الإعدادية، موضحا أنه جرى التنبيه على جميع المديريات بتنفيذ إجراءات صارمة داخل اللجان الامتحانية، لتعقيم وتطهير اللجان والمقاعد الخشبية ودورات المياه، لمواجهة متحور كورونا الجديد أوميكرون.

وزير التعليم: لا يمكن إلغاء إجازة نصف العام الدراسي

وكشف وزير التربية والتعليم، خلال حديثه لـ«الوطن»، عن حقيقة إلغاء إجازة نصف العام الدراسي 2021-2022، قائلا: «لا يمكن إلغاء إجازة نصف العام الدراسي، وستبدأ الإجازة يوم 5 فبراير المقبل، وتستمر لمدة 15 يوما»، مؤكدا أن امتحانات التيرم الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، في مواعيدها المحددة، ولا يوجد أي قرار بتأجيلها بسبب ظهور متحور كورونا الجديد أوميكرون في مصر.

وزير التعليم: إجازة نصف العام الدراسي 15 يوما

وأوضح شوقي، أن إجازة نصف العام الدراسي ستكون 15 يوما، ولا يوجد أي قرارات بإلغائها، منوها إلى أن جميع اللجان الامتحانية سيجري تعقيمها وتطهيرها جيدا، لمواجهة متحور كورونا الجديد أوميكرون، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، وللحفاظ على سير العملية الامتحانية دون أزمات أو معوقات، مؤكدا أن امتحانات الشهادة الإعدادية ستعقد ورقيا.

امتحانات التيرم الأول ستعقد في لجان مراقبة بالمدارس

وأكد وزير التعليم، أن امتحانات التيرم الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية ستعقد في لجان مراقبة بالمدارس، ولن تعقد أي امتحانات بالمنازل، بسبب متحور كورونا الجديد أوميكرون، منوها إلى أنه لن تعقد امتحانات مجمعة مثلما حدث العام الماضي، موضحا أن الوزارة تسعي إلى رفع مستويات الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، من خلال تقديم تعليم متميز يعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.