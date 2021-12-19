جددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين بشأن التسجيل للحصول على لقاح كورونا في مصر بعد ظهور حالات أوميكرون، وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها، إن لقاح كورونا يعمل على تخفيف حدة الأعراض في حال الإصابة بالفيروس ويجعلها بسيطة ومتوسطة، ويعمل على تخفيف الضغط على المنظومة الصحية وهو الأداة التى تنجي المواطنين من الوفاة بسبب فيروس كورونا، كما استعرضت الوزارة كيفية التسجيل للحصول على لقاح كورونا في مصر.

كيفية التسجيل للحصول على لقاح كورونا في مصر بعد ظهور حالات أوميكرون

وقالت الوزارة إن التسجيل للحصول على لقاح كورونا في مصر بعد ظهور حالات أوميكرون يكون من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة المصرية، لافتة إلى التسهيلات التى تقدمها الوزارة من أجل التوسع في مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى توفير الوزارة لأكشاك داخل محطات مترو الأنفاق من أجل تسهيل مهمة التسجيل للحصول على اللقاح فورا.

فيروس أوميكرون ولقاحات كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان توفير كافة اللقاحات التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية في مصر، وطمأنت المواطنين بشأن جميع اللقاحات، حيث قالت إن اللقاحات فعالة وآمنة ولا داعى للخوف أو التوتر، وفيما يتعلق بالأعراض الجانبية للقاحات كورونا، أوضحت أنها تتمضن ارتفاعا في درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم والصداع والإحساس بالتعب والإرهاق، لافتة إلى أن هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.

وكشفت وزارة الصحة والسكان من خلال تقارير رسمية، آخر مستجدات كورونا في مصر، موضحة ارتفاع معدلات الشفاء من الفيروس داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، حيث سجلت الوزارة 888 حالة تعافٍ من الفيروس وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 311637 حتى اليوم.